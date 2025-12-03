Obradovic reniega del fichaje de Osetkowski: «No era el jugador adecuado para nosotros»

Apenas una semana después de que Zeljko Obradovic presentara su dimisión irrevocable como técnico del Partizán, pese a la insistencia del club y los aficionados ... por que le diera una vuelta a esa decisión, el propio entrenador ha ofrecido declaraciones que explican la situación. 'Su' situación. Con la sorpresa de que a puesto al excajista Dylan Osetkowski en la diana, renegando de su fichaje.

«Quiero contarles que durante la época en la que el club estaba en funcionamiento, el director deportivo Zoran Savic no tenía contrato, y mientras el mercado de fichajes estaba abierto, nos reuníamos a diario por insistencia mía para hablar de asuntos. Me sorprendió bastante recibir información de que, por ejemplo, se había decidido la salida de Brandon Davis y el fichaje de Osetkowski. Aunque le dije al presidente que no era el jugador adecuado para nosotros en ese momento, me dijo que ya lo habíamos fichado Así que, para aclarar la situación, Osetkowski no es mi fichaje», dijo sobre el 'cuatro' californiano en declaraciones posteriores a su salida, explicando que la falta de comunicación y entendimiento en la parcela de fichajes fue motivo de fricción con el club.

Los números y el rendimiento de Osetkowski en el Partizán están siendo algo más discretos que los que tenía en el Unicaja, aunque está participando. En la Liga ABA, la del Adriático, promedia 6,5 puntos y 3,7 rebotes, con 9,2 créditos de valoración, en poco más de 16 minutos de partido. Y en la Euroliga sus números son muy parecidos. Su juego lucía más en Málaga que en Belgrado.

El Partizán pelea en los puestos de abajo de la Euroliga, con un balance de resultados de 4-9 en la principal competición europea, puede que síntoma de los problemas internos del equipo. Obradovic es considerado el entrenador más exitoso de la historia del baloncesto europeo, con nueve Euroligas en su palmarés, ganadas con cinco equipos distintos (una con el Partizán, Joventut, Real Madrid y Fenerbahce, y cinco con el Panathinaikos).