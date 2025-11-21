Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mejía intenta una penetración. ACB FOTOS

El nulo acierto en los triples condena al Unicaja Alhaurín de la Torre en Manresa

El gran partido de Marcus Moller (20 puntos y 16 rebotes) no fue suficiente para lograr la victoria

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:46

El 0-17 en lanzamientos de tres puntos fue la explicación de la derrota del Unicaja Alhaurín de la Torre ante el Baxi Manresa en ... la Liga U22. El equipo malagueño tuvo ese gran lastre durante todo el partido y a pesar de ello peleó por la victoria hasta el último suspiro (85-80).

