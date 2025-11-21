El nulo acierto en los triples condena al Unicaja Alhaurín de la Torre en Manresa

El 0-17 en lanzamientos de tres puntos fue la explicación de la derrota del Unicaja Alhaurín de la Torre ante el Baxi Manresa en ... la Liga U22. El equipo malagueño tuvo ese gran lastre durante todo el partido y a pesar de ello peleó por la victoria hasta el último suspiro (85-80).

Después del triunfo ante el Canarias, líder del grupo, se esperaba una continuación en esas sensaciones positivas por parte del Unicaja, impulsado por la energía de su último fichaje Wilmer Mejía (18 puntos, siete rebotes, cinco asistencias y siete pérdidas), pero esta vez el dominicano no fue suficiente, tampoco la gran actuación de Marcus Moller (20 puntos y 16) ni la de Arturas Butajevas (22 puntos y siete rebotes).

La clave en la derrota estuvo en el duro 47-32 de la primera parte, que obligó al Unicaja Alhaurín de la Torre a ir siempre a remolque y a tomar malas decisiones, especialmente en los triples. Fue el acierto exterior lo que permitió el triunfo de los manresanos, que anotaron 13 triples, la mitad de ellos en los últimos diez minutos.