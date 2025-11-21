El nulo acierto en los triples condena al Unicaja Alhaurín de la Torre en Manresa
El gran partido de Marcus Moller (20 puntos y 16 rebotes) no fue suficiente para lograr la victoria
Málaga
Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:46
El 0-17 en lanzamientos de tres puntos fue la explicación de la derrota del Unicaja Alhaurín de la Torre ante el Baxi Manresa en ... la Liga U22. El equipo malagueño tuvo ese gran lastre durante todo el partido y a pesar de ello peleó por la victoria hasta el último suspiro (85-80).
Después del triunfo ante el Canarias, líder del grupo, se esperaba una continuación en esas sensaciones positivas por parte del Unicaja, impulsado por la energía de su último fichaje Wilmer Mejía (18 puntos, siete rebotes, cinco asistencias y siete pérdidas), pero esta vez el dominicano no fue suficiente, tampoco la gran actuación de Marcus Moller (20 puntos y 16) ni la de Arturas Butajevas (22 puntos y siete rebotes).
La clave en la derrota estuvo en el duro 47-32 de la primera parte, que obligó al Unicaja Alhaurín de la Torre a ir siempre a remolque y a tomar malas decisiones, especialmente en los triples. Fue el acierto exterior lo que permitió el triunfo de los manresanos, que anotaron 13 triples, la mitad de ellos en los últimos diez minutos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión