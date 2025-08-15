El nuevo juego interior del Unicaja: experiencia y versatilidad

Para el Unicaja, la nueva campaña estará macada por los cambios. De los tres últimos, este ha sido el verano en el que más han ... bailado los nombres que conforman la plantilla. Han salido cinco jugadores (seis, si se cuenta a Saint-Supéry) y han aterrizado cuatro, dos exteriores y dos interiores, lo que propiciará cambios en el juego. Si bien se espera que el más notable esté en la posición de 'tres', con la llegada estelar de Duarte para paliar la salida de Taylor, que se espera que sea el gran referente ofensivo del equipo, el juego interior tendrá, también, unas connotaciones diferentes.

Así, el Unicaja pasará de tener siete pívots a seis. Ibon Navarro ya reconoció el verano pasado, a estas alturas, que tendría que aprender a gestionar una plantilla con tantos 'cincos', algo inusual y una tesitura en la que nunca se había visto. La experiencia fue buena, aunque en ocasiones, con todos ellos sanos, resultó complicado (o casi imposible) repartir los minutos de forma equitativa entre todos. Es por eso que la plantilla este año tendrá un efectivo menos, que se caerá de la nómina de interiores.

Lo que aquí se cuenta no deja de ser un mero análisis, en base a lo que cada uno de los jugadores ha demostrado en su pasado más o menos reciente, y queda a expensas de lo que depare el futuro. Ya en la hora de la verdad. Las salidas de Osetkowski, Ejim y Sima se han cubierto con los refuerzos de James Webb III y Emir Sulejmanovic. De ambos resalta su experiencia en la ACB, lo que propiciará que su adaptación sea mucho más rápida.

El estadounidense Webb jugó en el UCAM Murcia y en el Valencia, entre 2021 y 2023, mostrándose como un jugador fiable. Más en el cuadro pimentonero que en la Fonteta y más en ataque que en defensa. Puede hacer las veces de 'tres' y de 'cuatro' y también se presente como un buen tirador de tres puntos, con un porcentaje superior al 30%. Sulejmanovic, por su lado, que lleva jugando en España de forma ininterrumpida desde 2017, será, a priori, una opción interesante para Ibon Navarro por su verstalidad y su capacidad para sacar adelante el trabajo 'sucio'. Caracterizado por ser un buen reboteador (promedió 7,2 el pasado curso en el Casademont Zaragoza) y también por sus buenos números en el triple, con un 41% de efectividad. Ambos se encuentran en un momento de madurez total (el americano tiene 31 y el bosnio, 30) y su gran aval es la experiencia. En principio, la sensación es que se pierde algo de presencia física, pero también se gana talento ofensivo. La competición dirá.

Un necesario paso al frente

En este nuevo escenario, eso sí, lo que parece seguro es que Killian Tillie y sobre todo Olek Balcerowski den un paso al frente en cuanto a impacto e importancia. El francés apenas rebasó los doce minutos de media y el polaco no llegó. Su talento, de sobra conocido por el ecosistema del baloncesto nacional e internacional, no se vio reflejado en su rendimiento y en su impacto. Ahora, con un interior menos y ya conocedores de la forma de trabajar del técnico, es momento de dar un paso al frente.

El francés dejó sus problemas físicos, aquellos que lastraron su carrera los dos últimos antes de recalar en el Unicaja, atrás el pasado curso. Los que sufrió fueron de menos importancia. En algunos tramos demostró poder ser fundamental y su muñeca le llevó a ser el mejor triplista de la temporada en la ACB. El polaco, por su lado, que se ha machacado durante todo el verano para sacar su mejor versión, espera aprovechar el hueco que deja Sima para por fin consagrarse en Málaga. La confianza en él es plena.