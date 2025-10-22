Nihad Djedovic: «Las comparaciones nos pueden matar»

A Nihad Djedovic se le podría entrevistar cada día y siempre diría algo interesante. El alero del Unicaja está siendo uno de los destacados del ... equipo en este primer mes de competición. Su entrenador reclamó un paso adelante de los veteranos del equipo y él y otros compañeros lo están dando. El bosnio se sienta con SUR para repasar la actualidad y manda un mensaje a los aficionados: «Tenemos un buen equipo».

-¿Qué sensación le está trasmitiendo el equipo después de un mes de competición?

–Bien, la verdad es que estamos contentos. Estamos donde queremos estar porque hemos ganado un título, la Intercontinental en Singapur, que ha sido uno de los primeros éxitos. Hemos jugado la Supercopa aquí, peleando con un equipo muy fuerte, porque el Valencia estamos viendo que ahora está también fuerte en Euroliga. Como decía, estamos bien dentro de una situación en la que tenemos jugadores nuevos, que no han jugado en Europa como Chris Duarte. Desde mi punto de vista estamos jugando muy sólidos, no perfectos, claro, porque se han ido muchos jugadores que han sido parte de este núcleo que hemos empezado hace tres años. Tenemos que ser positivos y estamos en el buen camino.

–Aunque tuvo algún problema físico, se le ve fresco y con buenas sensaciones, siendo muy incisivo en la pista. ¿Les ha pedido el entrenador que los veteranos como usted sean importantes ahora, que asuman responsabilidades?

–Claro que hablamos con Ibon, como siempre antes de la temporada y durante los entrenos cuando hay necesidad para hablar. Él quiere no espera nada de mí cuando estoy en el campo, porque sabe que voy a aportar en algún lado, pero quiere que sea vertical a la canasta, que pise la pintura y, desde ahí, generar. No tenemos muchos jugadores que puedan hacer esto, y yo tengo que ser el primero en hacerlo. Tengo que ser agresivo a la canasta. Es un juego que a mí me gusta. Desde ahí cojo confianza y también se lo transmito a los compañeros. El tiro es la segunda opción para mí en este momento porque, claro, el equipo no es el mismo que el año pasado. Tenemos que ajustarnos todavía.

–¿Lo del tiro es secundario? Explíquelo, por favor...

–Mira, cuando recibes el balón en la línea de tres puntos o tiras cuando estás libre o piensas, bueno, voy a hacer una penetración más y generar algo distinto. Esto quiere Ibon de mí, que penetre y desde ahí generamos el juego porque hay muchos jugadores que pueden tirar mejor que yo. Cada jugador tiene que hacer las cosas que sabe hacer mejor para que se encaje en ese equipo.

–Decía Ibon Navarro que la construcción de este equipo es un proceso largo. En Singapur nos dijo que en diciembre se vería la mejor versión, ahora dice que quizás en enero ¿Cómo va ese proceso usted que está dentro? ¿Ve que las piezas van engranando o todavía falta?

–Bueno, las comparaciones nos van a matar. Nos pueden matar... Hemos tenido tres años maravillosos con jugadores que han encajado desde el primer día y hemos tenido mucha suerte, de verdad. Han pasado tres años maravillosos con seis títulos. Ahora estamos comparando si Chris Duarte es mejor o peor que Kameron Taylor o si Castañeda es Tyson Carter y tal cual... Este es un buen equipo. Cada uno tiene que saber su rol y cada uno tiene que hacer las cosas que sabe hacer mejor. Hay que trabajar, porque es un proceso. Hay jugadores que no han jugado a este nivel. Hay jugadores como Castañeda, como Webb, como Duarte que no han ganado títulos. Es diferente jugar en equipos que sólo juegan 'por jugar' y hay equipos que juegan para ganar títulos, como nosotros. El peso de estos partidos es diferente. Ahora esta camiseta pesa (dice mostrándola). Esta camiseta ahora pesa mucho, porque esto no es solo eso de que vamos a pasar bien diez meses aquí en Málaga, cobramos y nos vamos a nuestra casa; no. Es que este club ahora juega por los títulos y ahora la gente lo entiende y está comparando mucho. Repito no tenemos que morir en estas comparaciones. Este equipo es bueno y vamos a encajar. Las comparaciones, mejor al final del año.

-¿Con eso de que la camiseta pesa quiere decir que hay más presión?

–Para mí no hay presión. Para mí es una satisfacción y un orgullo jugar por algo, no sólo por pasar una temporada más. Aquí quieres estar arriba con los grandes. Quieres pelear, quieres entrar en las finales y quizás tienes la suerte de ganar títulos, pero ganar títulos no es fácil. Nosotros hemos hecho un trabajo extraordinario, pero queremos estar en la posición que nos permita ganar más títulos.

–Habla de los títulos. El aficionado ya da por hecho que se debe ganar la Champions, por ejemplo. Eso de levantar un trofeo es muy difícil...

–La gente ahora tiende mucho a decir que hay que pelear por esto y por aquello, pero es muy difícil, ¿no? Lo normal es no conseguirlo, porque mira el Baskonia, mira el Valencia, mira a otros equipos... El año pasado el Barcelona no ganó ni un título. Es que no podemos decir que vamos a ganar la Champions. Vamos a entrenar primero cada día al máximo y vamos a intentar estar en la posición para ganar. Si hacemos el trabajo adecuado, seguro que vamos a estar en las finales o en las semifinales. Ahí hay poca suerte, porque todo está al cincuenta por ciento. Un balón para nosotros y ganas el título... Pero si piensas y te pones un éxito o un título como objetivo 'Vale, ahora este año la Champions'. ¿Si no ganamos la Champions, es un fracaso? No, estamos en un buen momento. El club está bien posicionado. Todos nos respetan. Todos reconocen que el Unicaja juega un buen baloncesto. Ahora es el momento de pelear.

–El año pasado le preguntada sobre ese anhelo de los aficionados de ver al equipo en la Euroliga. Ahora llega la NBA. Usted tiene experiencia al más alto nivel. ¿Ve necesaria una nueva competición?

–Pues mire, como ha dicho Rummenigge (exjugador alemán y expresidente del Bayern Múnich) en el fútbol los jugadores piden cada año más, más y más dinero, por eso hay más partidos, porque tienes que generar ese dinero ¿De dónde vas a generar? ¿Sabes? Si los jugadores piden cada vez más... Mira ahora Micic (Hapoel Tel Aviv), cobra cinco millones al año, el jugador mejor pagado de la historia de la Euroliga. Los salarios crecen cada año más y más, y hay que generar ese dinero. Ahora viene la NBA, que ha visto su oportunidad de generar ese dinero de los medios, de los patrocinadores, de todo eso, y seguro que tiene un plan. ¿Si es bueno para los jugadores? Sí, porque cobrarán más. ¿Si es bueno para los clubes? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Si esto significa más trabajo, más gente en el club, adelante. Pero todo tiene unos pros y contras. Este baloncesto que hemos vivido hace 20 años con dos partidos a la semana, esto va a morir. Ahora se van a jugar tres y cuatro veces a la semana, seguro

–Pero eso es peor que ahora, porque no hay fechas...

–Pero tú tienes que vender el producto. Ahora nadie tiene paciencia para ver el partido 40 minutos o el fútbol 90 minutos. Todos miran solo los 'highlights'. Todo pasa muy rápido y vivimos en estos tiempos. Hay que aprovecharlo.

–¿Y qué le dice su futuro? ¿Se ve jugando un año más?

–Mire, hay jugadores que juegan por el dinero, por la familia, por los títulos, que quieren ir a clubes más grandes... En este momento no tengo la presión de la situación financiera. Estoy bien aquí porque este club juega por los títulos, se juega por algo. Si estuviese sólo por jugar, lo dejaría. Aquí en cada entreno y cada partido tienes que reivindicarte. Mi familia está a gusto en Málaga, también con el club. No tengo duda de que quiero seguir, pero depende de la visión del club. Estoy bien en cualquier rol. Si Ibon quiere que meta 20 puntos, los meto. Si quiere que juegue defensa, lo hago. Si no me ve, les he dicho que me lo digan antes para organizarme.

–Este año le han traído compañía en ese perfil de veterano, un jugador como su amigo Sulejmanovic. ¿Cómo lo está viendo?

–Es de mi misma escuela de baloncesto, la de la vieja Yugoslavia, la peor que puedes vivir. Era sólo entrenar y vivir el baloncesto en cada momento. A veces pienso que podría jugar diez años más si no hubiese vivido en esa época, por el desgaste físico y mental que tuve. No sabes cómo son esos entrenadores. No sólo entrenas en la cancha, te llevas el baloncesto a la casa y piensas: 'Mañana entreno otra vez...'. Aquello me dio la oportunidad de ser jugador, pero fue un desgaste enorme. Cuando llegas a mi edad lo notas, pero gracias a Dios estoy bien.

–Se me fue por las ramas, le pregunté por Sulejmanovic...

–Lo veo muy bien. Para él el sistema es diferente, porque jugamos rápido. Él tiene que encajar en esto. Vino para cubrir el rol de Dylan Osetkowski, pero Dylan hacía sus cosas, se salía del sistema, metía un triple...

–¿Ha hablado con Osetkowski desde que se marchó?

–No, pero le voy a escribir. Estoy viendo sus partidos. Como le decía. Dylan se salía del sistema, metía un triple... 'Sule' es un perfil distinto. Se pelea por los rebotes, nos ayuda en la defensa y tiene que hacer algo sucio. Como he dicho, tenemos que aprovechar a los jugadores de otra manera y no comparar con lo que ya ha pasado.