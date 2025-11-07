La NBA europea confirma su apuesta por los clubes de fútbol para su nuevo torneo

En un foro sobre fútbol, el director general de la NBA para Europa, George Aivazoglou, confirmó las doce ciudades que tendrá una plaza fija para ... el torneo que la liga estadounidense va a lanzar en el viejo continente de la mano de la FIBA. En el Football Business Forum de la Universidad de Bocconi, en Milán, se despejaron las incógnitas sobre la composición definitiva de una competición que comenzará en octubre de 2027.

Aivazoglou explicó que la idea es contar con doce enclaves, que no clubes, lo que indica que la NBA opta por una línea geográfica más que deportiva y de vinculación histórica para el deporte. Así, el griego indicó que en España serán Madrid y Barcelona, mientras que señala que en Italia se está en conversaciones con Milán e Inter para crear un equipo y que está por ver si el Armani Milán, el club de la ciudad, entra en el nuevo club. Italia contará con otra sede en Roma, donde no hay baloncesto de élite desde hace una década y habrá que crear un nuevo club. En Alemania se contará con un equipo en Múnich, previsiblemente de la mano del Bayern, además de Berlín. Lo más llamativo llegará en el Reino Unido, donde el Mánchester City tendrá un equipo y habrá otro en Londres, puede que de la mano del Chelsea. También habrá dos sedes en Francia. Una estará en Lyon, con el Asvel que preside Tony Parker, mientras que en París el club saldrá de la mano del París Saint Germain, a pesar de que ya existe el París Basketball. La NBA ha estado en conversaciones con el Galatasaray, que podría ser el equipo con sede en Estambul, en principio sin contar con el Fenerbahçe y el Efes, los clubes más importantes, pues suman varias Euroliga entre ambos. Por último, Atenas tendría un equipo, donde hay varios clubes de élite; los más conocidos el Panathinaikos y el Olympiacos.

El director general de la liga estadounidense para Europa ha explicado que los doce participantes fijos en la liga europea de la NBA no tienen que ser necesariamente equipos ya existentes. «Estamos hablando con algunos equipos de basket ya existentes, pero también estamos hablando con clubs de fútbol con marcas muy fuertes pero que no tienen equipo de baloncesto. Y en otros casos partiremos de cero», señala el directivo. Este podría ser el caso de Berlín, París, Roma y alguna otra ciudad, como se ha indicado antes.

Aivazoglou reconoció que la NBA Europea tendrá un formato parecido a la Euroliga, a la que sólo se puede acceder vía Eurocup. «Una fórmula semiabierta de 16 equipos, 12 permanentes y cuatro basados en el mérito deportivo: uno de la Basketball Champions League organizada por la FIBA, que es nuestro socio, y otros tres de ligas nacionales, y esta es la parte más interesante: sabemos que los campeonatos nacionales ya no son lo que eran hace 20-30 años, una de nuestras grandes ambiciones es elevar todo el ecosistema comenzando desde la base de la pirámide, las ligas nacionales», dijo. De este modo, el Unicaja tendría la opción de acceder a esa NBA Europa si es campeón de la Champions en 2027.