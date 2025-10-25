Ibon Navarro: «Tenemos muchos lesionados; todos deben dar un paso adelante»

Ibon Navarro, sin quitar mérito al Tenerife, incidió en lo que han condicionado las lesiones a su equipo en esta derrota, la segunda de la ... temporada en la Liga Endesa y también la segunda consecutiva. «Es un poco difícil. Tenemos muchos lesionados. Es algo que no nos pasaba en las últimas temporadas. Todos deben dar un paso adelante. Hay que ser positivos y tener mucha paciencia», dijo el vitoriano en su habitual valoración del partido.

Los focos, al final del segundo cuarto, se pusieron en Kravish, más allá de resultado, que se marchó lesionado tras un choque y una caída: «Pinta muy mal. Siendo honesto, pinta muy mal». Más allá, respondió acerca de la situación de Perry, en el partido, que tampoco tuvo el día: «No podía respirar. No se encontraba bien. Ha pedido el cambio pronto y no ha entrado en juego. Son cosas que van pasando. Insisto: no llegábamos en nuestro mejor momento físico, pero hemos perdido, porque han jugado mucho mejor que nosotros y se lo han merecido más; no por nuestro momento físico».

De las consecuencias que pueden dejar en el equipo los problemas físicos, Ibon Navarro explicó lo siguiente: «Hay jugadores que se van cayendo y otros que hay que ir metiendo. Espero que no tengamos que cambiar los roles de muchos por las ausencias de su compañeros. Esperaba que para diciembre ya tuviésemos una muy buena versión del equipo, pero estas cosas lo retrasan. Lo que digo yo es que ahora hay que ser positivos. No escuchar mucho ruido de fuera. Ser positivos ante estos problemas que no conocíamos de los últimos años y afrontarlos juntos como sea».

Y, igual que hizo en agosto, antes de empezar la temporada, incidió en la gestión de las expectativas y en la importancia de ver con perspectiva esta nueva época del equipo tras tres años maravillosos, casi de ensueño: «No cabe duda que después de tres años tan buenos la gente espera uno como las anteriores, pero es lo que digo: este Unicaja es como el de 2022, que todavía tiene que volver a andar y ensamblar muchas cosas. Por desgracia, nos estamos encontrando con lesiones que no esperábamos y se han juntado todas en este momento. Hay que intentar ayudar a los que están para que nos den un extra, porque, por llorar, no te van a dar nada».