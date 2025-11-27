Muchos minutos para Perry, Díaz, Sulejmanovic y Castañeda con sus selecciones

La selección española de baloncesto comenzó su nueva etapa con Chus Mateo como entrenador con una victoria ante Dinamarca 64-74). No fue un partido ... brillante del combinado nacional, pero ganó, que en estos momentos es lo más importante. El próximo partido de la selección será el domingo ante Georgia, que insperadamente perdió ante Ucrania por 79-92.

En el equipo español Alberto Díaz tuvo un papel protagonista con 22 minutos en los que sumó seis puntos, dos rebotes, dos asistencias y cinco recuperaciones. El malagueño fue clave en el triunfo ante los daneses. Jaime Fernández fue el máximo anotador del equipo español con 15 puntos y Francis Alonso jugó once minutos en los que logró cinco puntos.

Una de las sorpresas de la jornada se dio en el Montenegro-Portugal, en el que los balcánicos cayeron con estrépito por 62-83. Los lusos confirman el buen momento ya apuntado en el pasado Europeo ganando a un buen equipo como Montenegro. Para el Unicaja no fue positivo el papel de Perry, porque el base fue el que más jugó de su equipo, casi 30 minutos. Sus números fueron buenos, diez puntos, seis asistencias y tres rebotes. Montenegro volverá a jugar el domingo contra Rumanía.

La participación de los cajistas se cerró con el Turquía-Bosnia, con Sulejmanovic y Xavier Castañeda en el bando balcánico, que peleó por la victoria, pero que no pudo aguantar el mayor potencial de su rival (93-71). El ala-pívot firmó 12 puntos y cuatro rebotes en 24 minutos. Mientras que para el base fue un encuentro especial al ser en el que más ha jugado esta temporada. Castañeda estuvo en la pista 29 minutos, aunque su estadística no fue buena. Acabó el partido con 11 puntos y cinco asistencias, pero con malos porcentajes, 2/6 en tiros de dos y 2/8 en triples, a lo que añadió cuatro perdidas.