Mercado Liga ACB: Luis Costa llega al Granada y Samanic deja el Baskonia

Movimientos inesperados en los clubes de la Liga ACB sólo un mes después de que comenzase la temporada. Los equipos comienzan a detectar sus problemas ... y buscan reforzarse, algo que tratan de hacer otros en un mercado complicado a estas alturas.

Uno de esos movimientos afecta directamente al Unicaja, pues Luis Costa ha dejado La Laguna Tenerife para volver a Granada. El Covirán ha llegado a un acuerdo para que el base regrese al club rojinegro tras su desvinculación del La Laguna Tenerife, con el que apenas había tenido protagonismo durante la presente temporada. El catalán es un ídolo en la ciudad de la Alhambra tras liderar sobre la pista el proyecto nazarí durante 4 temporadas y llevarlo hasta la Liga Endesa.

Luis Costa salió del Covirán Granada rumbo a la isla durante el verano de 2024 y vuelve un año después tras disputar con el La Laguna Tenerife las pasadas ediciones de la Copa del Rey y los playoffs por el título, además de la Champions League.

Más sorprendente ha sido la decisión de Luka Samanic de dejar el Baskonia, en el que estaba siendo uno de los jugadores más destacados del equipo hasta el momento. El ala-pívot croata llegó al equipo vasco a mitad de la campaña anterior y su buen rendimiento hizo que continuase en Vitoria. Este repentino adiós no es el primero que protagoniza en su carrera, pues ya le pasó lo mismo cuando fichó por el Fenerbahçe.