Mercado Liga ACB: El Barcelona oficializa el regreso de Xavi Pascual

El Barcelona oficializó el regreso de Xavi Pascual como recambio de Joan Peñarroya, del que prescindió por los malos resultados. El técnico vuelve al club ... azulgrana después de nueve años con el objetivo de relanzar una sección que en las últimas campañas ha sido un barco a la deriva.

«La temporada ha arrancado y, poco a poco, debemos conducir al equipo hacia el camino que queremos, que es hacer feliz al barcelonismo y que el equipo refleje los valores de la entidad. Y, a ser posible, que el equipo esté cerca de disputar todos los títulos», dijo el catalán instantes después de firmar su nuevo contrato hasta 2028. Ahora, después de nueve años y de las etapas en Panathinaikos y Zenit, asegura que «soy un entrenador con más experiencia. El bagaje de vivir en diferentes lugares te aporta muchas cosas y eso te ayuda a intentar hacer las cosas bien hechas, que es lo que nos toca ahora».

Tras casi una década lejos de Barcelona, Pascual ha retomado el cargo que había dejado en el 2016, acompañado por el técnico asistente Iñigo Zorzano. Aquel período concluyó con 580 partidos en varias competiciones (369 partidos en la ACB, 160 en la Euroliga, 21 en la Copa del Rey, 15 en la Supercopa y 15 en la Liga Catalana). Durante esa época, también, logró 19 títulos (una Euroliga, cuatro ligas ACB, tres Copas y siete Ligas Catalanas).

Este lunes, Pascual ha empezado una semana con dos partidos a domicilio. El jueves el Barcelona jugará en la pista de Anadolu EFES (18.30 horas) y el domingo jugará en Las Palmas de Gran Canaria (19.00). El regreso de Pascual al Palau Blaugrana será el miércoles 26 de noviembre ante el ASVEL Villeurbanne a las 20.30 horas.