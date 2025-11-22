Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Balcerowski, ya sin melena, machaca a una mano.

Balcerowski, ya sin melena, machaca a una mano. ÑITO SALAS
Liga Endesa

El mejor Unicaja somete al Manresa antes del parón (105-82)

Sobrio partido del equipo malagueño que superó los obstáculos que le planteó un rival que sólo se rindió al final

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:23

El Unicaja llega al parón de la Liga ACB con los deberes hechos y buenas sensaciones. Ante el Baxi Manresa completó su mejor partido de ... la temporada dando un claro paso hacia delante en su maduración como equipo. Fue un partido completo, porque el conjunto catalán, sin el punto de brillantez de la campaña pasada, pone muchas dificultades y no se descolgó hasta el final (105-82). Sin embargo, el conjunto malagueño supo interpretar perfectamente el partido recuperando sus señas de identidad: defensa sólida, ritmo y aportación del colectivo. Todo fueron buenas noticas. Los 19 puntos de Duarte, el buen momento de Balcerowskli, las sensaciones de Perry, la puntería de Tillie, la sobriedad de Djedovic y Sulejmanovic y el importante botín de puntos logrado pensando en ese 'average' que puede ser clave para la Copa.

