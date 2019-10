ALGO MEJOR

El Unicaja empezó anoche el partido situando en ataque a dos jugadores (Thompson y Gerun) en posiciones interiores. Cada ataque terminaba con el balón dentro de la zona, lo que empezó a cargar de personales enseguida a los pívots del conjunto montenegrino. Sin embargo, ni la defensa cerca del aro ni los rebotes defensivos de los locales mostraban la necesaria contundencia, y por eso, en cuanto Luis Casimiro sentó a los titulares y el protagonismo ofensivo pasó al perímetro, su equipo se quedó muy por detrás en el marcador. En el segundo cuarto, ya con un solo hombre interior, el Unicaja insistía en el juego de perímetro, como los triples empezaron a entrar, consiguió dar la vuelta al marcador y llegar al descanso con seis puntos de ventaja. Durante muchos minutos, al principio y al final de los 20 primeros, Luis Casimiro había dispuesto un interesante esquema de juego con dos bases, dos pívots y un tirador.

Tras la pausa volvió al campo Gerun, que había anotado 12 puntos en los siete primeros minutos y después no se había movido del banquillo. Con Thompson como '4', el Unicaja insistía en la doble posición interior, que por momentos era casi triple, ya que Ejim insistía también en ganar posiciones en la zona. El ataque malagueño funcionaba con poco tiro exterior y la defensa que lideraba Alberto Díaz desde la punta, por momentos, era un obstáculo insalvable para los visitantes, a los que costaba dios y ayuda encontrar posiciones cómodas de tiro. El Unicaja dominaba, pero no lo suficiente y en el comienzo del último cuarto el marcador no se movía, aunque fuera a costa de que los visitantes se cargaran de faltas, una circunstancia que facilitó el aumento de la ventaja malagueña desde la línea de tiros libres.

Primera victoria amplia y cómoda en un partido que no fue apasionante desde luego, pero que permitió a Gerun rendir a un nivel que tendrá que confirmar en futuras jornadas frente a jugadores de más capacidad. No habrá que esperar mucho, ya que el próximo domingo en Vitoria se le presenta la primera reválida.