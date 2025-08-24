Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcus Moller, con Dinamarca. FIBA

Marcus Moller, uno más a las órdenes de Ibon Navarro

El interior danés es uno de los siete jugadores del nuevo Unicaja U22 que harán la pretemporada con el primer equipo, aunque se marchará a la NCAA en 2026

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:44

Tal y como anunció el club en el regreso a los entrenamientos, un total de seis canteranos harán la pretemporada con el primer equipo, con ... el objetivo de ayudar en estas tres semanas preparatorias y de entrar, poco a poco, en la dinámica por si fuera necesario recurrir a alguno de ellos en algún momento concreto. Por si las circunstancias así lo requisieran. Estos son Manuel Trujillo, Dani Carrasco, Miguel Martínez, Arturas Butajevas, Alfonso Rodríguez y Marcus Moller. El último se incorporó el sábado y con él ya están todos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  3. 3 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  4. 4 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  5. 5 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  6. 6 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  7. 7

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  8. 8 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  9. 9 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  10. 10 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marcus Moller, uno más a las órdenes de Ibon Navarro

Marcus Moller, uno más a las órdenes de Ibon Navarro