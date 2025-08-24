Marcus Moller, uno más a las órdenes de Ibon Navarro

Tal y como anunció el club en el regreso a los entrenamientos, un total de seis canteranos harán la pretemporada con el primer equipo, con ... el objetivo de ayudar en estas tres semanas preparatorias y de entrar, poco a poco, en la dinámica por si fuera necesario recurrir a alguno de ellos en algún momento concreto. Por si las circunstancias así lo requisieran. Estos son Manuel Trujillo, Dani Carrasco, Miguel Martínez, Arturas Butajevas, Alfonso Rodríguez y Marcus Moller. El último se incorporó el sábado y con él ya están todos.

Esta nómina de jugadores son algunos de los alumnos aventajados del nuevo Unicaja U22 que dirigirá Manolo Trujillo. De todos ellos, se espera que el interior danés, Manuel Trujillo (que ya debutó con los 'mayores' el año pasado) y el lituano Arturas Butajevas, procedente del Barcelona, con el que ya ha debutado, sean los líderes del equipo.

No obstante, todo apunta a que será el último año de Moller en el Unicaja, que pondrá rumbo a la NCAA en 2026, cara al próximo curso, para jugar en Michigan. El jugador danés es internacional absoluto con el combinado nacional de su país y también uno de los grandes proyectos recientes de la cantera del Unicaja. Eso sí, su anunciada marcha rumbo a América ha propiciado que el jugador no sea el séptimo interior de la nueva plantilla.

Ibon Navarro valoró positivamente la presencia de los jóvenes en el trabajo del primer equipo en su primera comparecencia de la temporada: «Creo que nos permiten tener una base de jugadores que si tenemos algún problema, los tenemos ahí. Los chicos están teniendo una actitud increíble. Es bueno que los tengamos ahí, pero también es cierto que en años anteriores hemos tenido a los junior que nos han ayudado. Ahora nos aportan ese punto más de madurez, sobre todo ahora, para pretemporada».