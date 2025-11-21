El Maratón de Málaga obliga a cambiar de día y hora el Unicaja-Burgos
El paso de la carrera por el entorno del Martín Carpena explica la nueva fecha
Málaga
Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:39
Nueva fecha y hora para el Unicaja-San Pablo Burgos de la décima jornada de la Liga Endesa. La ACB informó este viernes del cambio ... en el calendario debido a la coincidencia con otro acontecimiento deportivo. Se trata del Maraón de Málaga, que se disputa el domingo 14.
El Unicaja-Burgos estaba fijado para el domingo 14 a las 12.30 horas, pero en esa franja, parte del entorno del Carpena estará cortado por el paso de la prueba atlética, por lo que el acceso al pabellón sería muy complicado para los aficionados. De este modo, se ha asignado una nueva fecha y horario al partido, que se jugará finalmente el sábado 13 a las 18.00 horas. El cambio del partido del equipo malagueño afecta al UCAM Murcia-Joventut, que se jugaba el sábado a las 18.00 horas y pasa al domingo a las 12.30.
