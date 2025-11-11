El llamativo e inesperado negativo de Castañeda

Los números no dejan ningún tipo de duda sobre el pobre rendimiento de Xavier Castañeda en el Unicaja. El estadounidense con pasaporte bosnio ha pasado ... de fichaje ilusionante a una decepción. Su falta de adaptación es total y el Unicaja le busca un recambio en un mercado complejo.

Castañeda fue uno de los señalados en la pobre actuación del equipo en Andorra. Se esperaba que ante un rival teóricamente inferior, el base pudiese reivindicarse, pero sucedió todo lo contrario. De nuevo su presencia en pista fue testimonial, tanto por su participación en el juego, como por sus minutos. En realidad una cosa va unida a la otra. Si se está acertado, se juega más. Pero el exjugador del Bourg no tiene la suerte de cara. Quizá sea una cuestión de confianza, pero sus números están a años luz de los que provocaron que el Unicaja se lanzase a por su fichaje antes del verano.

Castañeda es el jugador peor valorado de toda la ACB entre los que han jugado cinco o más partidos. Acumula un -2,2 de valoración en 11 minutos de media. Sólo Micah Speight (Granada) lo empeora con -2,7, pero sólo jugó tres partidos. No hay que perder de vista que el base del Unicaja en su anterior equipo fue el segundo máximo anotador de la liga francesa y promedió 17 puntos, dos rebotes y 3,5 asistencias. En Francia, como en su paso por Grecia en el Lavrio, Castañeda mostró un gran repertorio ofensivo y un excelente 44.4% de eficacia en tiros de tres, pero no hay rastro de ello. En Málaga está en un 30% en tiros de tres y en un 20% de eficacia en tiros de dos y, como detalle llamativo, reparte las mismas asistencias 1,4 que balones pierde.

Más allá de la estadística, el problema para el Unicaja es que Xavier Castañeda estaba llamado a tener un rol importante en el equipo. Su fichaje fue una apuesta, como en su día lo fue el de Tyson Carter, el de un jugador joven que creciese en Málaga jugando de base y escolta. Sin su aportación, la evolución del equipo está incompleta.