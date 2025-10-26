Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ACB Fotos

Liga ACB: El Tenerife y el Valencia mandan en lo más alto

El Unicaja, con dos victorias y dos derrotas, es octavo al término de la cuarta jornada

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:33

Comenta

Ya se han disputado las primeras cuatro jornadas del campeonato doméstico y sólo quedan dos conjuntos invictos: el Tenerife de Txus Vidorreta y el Valencia ... de Pedro Martínez, que superaron dos exámenes de peso este fin de semana. El conjunto canario venció al Unicaja en la isla (95-79), mientras que el cuadro naranja se impuso al Joventut en un partido vibrante y de muchos puntos (102-90). Una sucesión de buenos partidos les mantienen en lo más alto de la tabla dominando la Liga Endesa en este arranque.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  4. 4 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  5. 5 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  6. 6 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  7. 7

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  8. 8 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  9. 9

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  10. 10

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Liga ACB: El Tenerife y el Valencia mandan en lo más alto

Liga ACB: El Tenerife y el Valencia mandan en lo más alto