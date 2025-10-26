Liga ACB: El Tenerife y el Valencia mandan en lo más alto

Ya se han disputado las primeras cuatro jornadas del campeonato doméstico y sólo quedan dos conjuntos invictos: el Tenerife de Txus Vidorreta y el Valencia ... de Pedro Martínez, que superaron dos exámenes de peso este fin de semana. El conjunto canario venció al Unicaja en la isla (95-79), mientras que el cuadro naranja se impuso al Joventut en un partido vibrante y de muchos puntos (102-90). Una sucesión de buenos partidos les mantienen en lo más alto de la tabla dominando la Liga Endesa en este arranque.

Cumplieron también los gigantes futboleros. El Barça ganó al Breogán (100-85), en un partido en el que brilló el excajista (y malagueño) Francis Alonso pese a la derrota, y el Real Madrid cerró la jornada ganando al Baxi Manresa (87-75), en un duelo en el que Tavares estuvo estelar, consiguiendo 39 créditos de valoración.

Perdieron, eso sí, el Gran Canaria y el Baskonia, frente al Girona (el próximo rival del Unicaja) y el UCAM Murcia, respectivamente, ambos a domicilio. El Hiopos Lleida, que continúa con su marcha triunfal, venció en el Barris Nord al Covirán Granda (99-90), que se hunde un poco más en este tramo del curso. Ambos clubes son la cara y la cruz del campeonato en este arranque.

El Unicaja, a estas alturas, es el equipo que cierra los puestos de Copa, con dos victorias y dos derrotas, aunque aún es pronto para sacar conclusiones. En descenso, junto al cuadro nazarí, queda el Morabanc Andorra.