Las lesiones desequilibran al Unicaja

Ibon Navarro reconoció, tras ganar al Surne Bilbao, tener ahora un problema derivado de las lesiones de Ejim y Djedovic, que dejan la plantilla algo ... coja. Un problema que se solucionará con su regreso. El canadiense, un interior que también puede jugar por fuera si la situación lo requiere, y el bosnio, un 'dos', propician que el vitoriano no tenga que descartar a nadie y también desequilibra la relación de interiores-exteriores en los partidos, condicionando la rotación. Se verá obligado a repartir los minutos entre seis exteriores para tres posiciones (pocos) y seis interiores para dos lugares (demasiados). Las consecuencias, acorde a la forma de trabajar del equipo, serán más fatiga y carga para quienes se desempeñan por fuera y un 'sacrificado' por partido entre quienes juegan por dentro.

Para su vuelta no hay plazos. Se limitó a decir que van «día a día» con ellos y que le preocupa más la lesión de Djedovic que la de Ejim. «Lo de Melvin es menos malo que lo de Djedo», afirmó. Con vistas a la Final Four no quiso adelantar acontecimientos con la hipotética presencia de ambos: «Queda mucho todavía».

Así, por dentro contará por el momento con Tyson Pérez, Osetkowski, Balcerowski, Tillie, Kravish y Sima; y por fuera lo hará con Kalinoski, Taylor, Barreiro, Díaz, Carter y Perry. Normalmente, teniendo a todos sanos, la rotación de los descartes involucraba siempre a uno o dos interiores, pero la cosa ahora cambia.

El caso de Tyson Pérez

Frente al Surne Bilbao, Ibon Navarro se vio obligado a 'prescindir' de los servicios de Tyson Pérez, pese a estar en el banquillo, que apenas jugó 3:39 minutos. En su comparecencia explicó que no se trataba de una lesión, sino de una decisión técnica. «Al final Kilian ha estado bien, Tyson ha estado mal y en la segunda parte no puedes jugar con seis pívots, es imposible. La única manera de que haya ciertos jugadores que cojan ritmo es con cinco. Con seis es muy complicado. No, no le ha pasado nada».

Como añadido, el equipo no afrontará más compromisos intersemanales esta temporada hasta que lleguen los 'play-off' por el título de Liga, algo aparentemente positivo que puede tener alguna repercusión negativa: la competición es clave para afinar el físico y mantener el ritmo y, con la obligación de sacrificar a un interior en cada partido, en el equipo intentarán mantenerse finos en el trabajo diario, durante la semana. Las lesiones no se han cebado con el Unicaja en los últimos tiempos, pero Djedovic y Ejim son dos de los más castigados en ese sentido esta temporada en el Unicaja.