Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Langarita intenta una canasta en el partido jugado en Alhaurín de la Torre. ACB FOTOS

Langarita acribilla al Unicaja Alhaurín de la Torre

El escolta del Zaragoza anotó ocho triples y acabó con 31 puntos

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:35

Comenta

Uno de los mejores talentos del baloncesto español firmó una actuación sensacional para someter al Unicaja Alhaurín de la Torre. Lucas Langarita, escolta del Zaragoza, ... lideró el triunfo del conjunto maño ante el equipo malagueño, que se vio superado por el torrente ofensivo de su rival y también por su notable superioridad física (78-90). A pesar de la derrota, el equipo malagueño acabó plantándole cara a un rival que no le dio opción en ningún momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  2. 2 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  3. 3 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  4. 4 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  5. 5 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  6. 6 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  7. 7 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  8. 8 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  9. 9 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  10. 10 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Langarita acribilla al Unicaja Alhaurín de la Torre

Langarita acribilla al Unicaja Alhaurín de la Torre