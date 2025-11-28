Langarita acribilla al Unicaja Alhaurín de la Torre

Uno de los mejores talentos del baloncesto español firmó una actuación sensacional para someter al Unicaja Alhaurín de la Torre. Lucas Langarita, escolta del Zaragoza, ... lideró el triunfo del conjunto maño ante el equipo malagueño, que se vio superado por el torrente ofensivo de su rival y también por su notable superioridad física (78-90). A pesar de la derrota, el equipo malagueño acabó plantándole cara a un rival que no le dio opción en ningún momento.

Desde el comienzo se apreció la superioridad física del conjunto zaragozano que cerraba perfectamente su defensa y generaba continuas pérdidas al Unicaja Alhaurín de la Torre. El equipo malagueño sufría en ese duelo atlético al no contar con los centímetros extras de Marcus Moller, que está con la selección danesa. Butajevas lo intentaba, pero no había manera. La velocidad que el Zaragoza imprimía a sus acciones desbordaba a los de Manolo Trujillo, que cerraron el primer cuarto perdiendo 13-29.

La situación empeoró con la irrupción estelar de Lucas Langarita (31 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias) en el partido. El internacional del conjunto maño estaba dos o tres pasos por delante de todos los jugadores que había en el partido. Su experiencia en categorías superiores se notaba en cada acción. El maño dio un recital en el segundo cuarto anotando cinco triples y sacando de la pista al Unicaja Alhaurín de la Torre. Hubo un momento en el que él sólo había anotado tantos puntos (19) como todo el Unicaja, lo que da una idea de lo desigual del partido. Esos ocho triples de los visitantes, más las 12 pérdidas del Unicaja fueron lo que marcaba el partido (28-50).

El partido parecía sentenciado, pero la reacción del Unicaja Alhaurín de la Torre fue encomiable, con mucha más energía e intensidad que en la primera mitad. Primero llegó un triple de Valero y luego tres canastas de Wilmer Mejia. El equipo malagueño perdía sólo de 14 puntos, pero ahí quedó su reacción. Langarita reapareció de forma estelar con dos triples y una acción de dos más uno. Los nervios desordenaron al Unicaja, que enfiló el último cuarto perdiendo 49-73.

A pesar de lo adverso del marcador, el equipo malagueño lo siguió intentando. Se vieron buenas acciones de Valero, máximo anotador del equipo con 17 puntos, y también de Miguel Martínez.