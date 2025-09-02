Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kravis, 'bailando' con Abalde en las semifinales de los 'play-off'. ACB Fotos

Kravish, cajista hasta 2028

El club hace oficial la renovación del pívot, cuya continuidad en el proyecto ya se sabía pese a la demora en la firma del nuevo contrato

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:02

Es oficial: Kravish y el Unicaja caminarán de la mano hasta 2028. La demora en la firma y en el anuncio del nuevo contrato no ... pusieron en jaque, en ningún momento, la continuidad del pívot estadounidense con pasaporte búlgaro, que se incorporó a la pretemporada y participó en el amistoso del domingo, el primero del verano, como uno más. Así, las palabras del director deportivo, Juanma Rodríguez, durante la presentación de James Webb ratificaron todo esto, asegurando que sólo quedaban 'flecos' por pulir y que el anuncio sería cuestión de tiempo. Y aquí está.

