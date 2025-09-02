Kravish, cajista hasta 2028

Es oficial: Kravish y el Unicaja caminarán de la mano hasta 2028. La demora en la firma y en el anuncio del nuevo contrato no ... pusieron en jaque, en ningún momento, la continuidad del pívot estadounidense con pasaporte búlgaro, que se incorporó a la pretemporada y participó en el amistoso del domingo, el primero del verano, como uno más. Así, las palabras del director deportivo, Juanma Rodríguez, durante la presentación de James Webb ratificaron todo esto, asegurando que sólo quedaban 'flecos' por pulir y que el anuncio sería cuestión de tiempo. Y aquí está.

A sus 32 años, el estadounidense afrontará su cuarta temporada en Málaga. El pívot, uno de los más queridos de la historia reciente del Unicaja por su entrega y el alto nivel que ha mostrado a lo largo de estas últimas tres campañas, con actuaciones de mucho mérito en partidos clave para tocar plata, ha cumplido 168 encuentros con la verdimorada, en los que promedia 8,4 puntos, 4,2 rebotes y poco más de 9 créditos de valoración (9,2).

🏀 Kravish seguirá en Málaga hasta 2028



💚💜 #YoSoyDelUnicaja — UnicajaCB (@unicajaCB) September 2, 2025

Es, además, el noveno jugador con mejor porcentaje de triunfos, con un 75,60%. Eso sí, entre los más veteranos, aquellos que superan los 150 partidos, Kravish es el que encabeza esta especial clasificación. El estadounidense también es el pívot puro que más asistencias ha repartido en la historia del club, con 226.

Ya el pasado curso fue el mejor de los 'cincos', y este, ante la salida de Sima, sólo tendrá a Balcerowski como compañero en la rotación por ese puesto de pívot puro. Se espera que el polaco dé un paso al frente esta temporada, pero también que Kravish mantenga el alto nivel que ha mostrado estas campañas atrás. Sus características y su juego lo hacen ser un jugador versátil y muy útil para Ibon Navarro en según qué momentos del partido.