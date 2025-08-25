Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro charla con Kravish durante el primer entrenamiento de la pretemporada. Unicaja B. Fotopress

Kravish, una renovación anunciada

Hace meses que el pívot y el Unicaja acordaron la ampliación del contrato, aunque faltan por cerrarse algunos 'flecos' para poder oficializarla

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:26

La imagen es curiosa, pero para nada sorprendente dadas las palabras del director deportivo la pasada semana y las informaciones de los últimos meses. David ... Kravish, aún sin contrato con el Unicaja para esta temporada, es uno más a las órdenes de Ibon Navarro en este período preparatorio. Club, jugador y agentes llegaron a un acuerdo para ampliar su vinculación hace algunos meses, pero los 'flecos' habituales del contrato no han permitido que el propio Unicaja oficialice su ampliación. No obstante, es cuestión de tiempo que se cierre definitivamente y que la plantilla quede, a todos los efectos, cerrada para el curso que ahora entra. El asunto no es ningún secreto. Esa es la realidad.

