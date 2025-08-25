Kravish, una renovación anunciada

La imagen es curiosa, pero para nada sorprendente dadas las palabras del director deportivo la pasada semana y las informaciones de los últimos meses. David ... Kravish, aún sin contrato con el Unicaja para esta temporada, es uno más a las órdenes de Ibon Navarro en este período preparatorio. Club, jugador y agentes llegaron a un acuerdo para ampliar su vinculación hace algunos meses, pero los 'flecos' habituales del contrato no han permitido que el propio Unicaja oficialice su ampliación. No obstante, es cuestión de tiempo que se cierre definitivamente y que la plantilla quede, a todos los efectos, cerrada para el curso que ahora entra. El asunto no es ningún secreto. Esa es la realidad.

Esta semana puede ser clave para el anuncio, dada la afirmación de Juanma Rodríguez durante la presentación, el pasado jueves, de James Webb III: «El acuerdo está cerrado. Quedan los flecos, el intercambio de documentos, y en breve anunciaremos la extensión del contrato». Nadie ha dudado de la continuidad del interior.

El acuerdo, de hecho, se alcanzó en el mes de febrero. La demora en la firma se debe, básicamente, a una situación de pulcritud y rigurosidad. Si hay algo que pueda generar dudas, se redacta de nuevo, aunque esto implique un retraso en el procedimiento. El norteamericano, pieza clave estas temporadas atrás, apunta a ser importante también en la campaña que se abre en el horizonte, ahora con más espacio tras las salidas de Sima y Osetkowski. La plantilla contará con un interior menos y eso facilitará la rotación para el técnico, que con todos sanos tuvo que hacer malabres para mantener una cuota más o menos equitativa de minutos.

Balcerowski, de hecho, fue el que menos protagonismo tuvo la pasada temporada por los distintos problemas de confianza y adaptación que sufrió en su primer año. Contar con tres pívots tampoco ayudó a su mejoría, pese a que dejó destellos de su talento en algunos tramos. Este curso, eso sí, se espera que sea el gran referente del equipo en el puesto de 'cinco', dada su talla deportiva, sus características y su conocida calidad.

Los números, que son siempre un fiel reflejo de la actuación de los jugadores, dicen que David Kravish fue el mejor de los tres 'cincos' del Unicaja el pasado curso. Es el que más minutos promedió (17:11), el que más puntos anotó (7,2 por partido) y el que mejor valoración final consiguió (8,1). Sus características, además, lo hacen un jugador de lo más completo y versátil. Tiene buen pase, posee una buena capacidad para rebotear y pese a su condición de interior ha demostrado ser fiable en el tiro de tres. Para el recuerdo quedará su actuación en la final de la Copa de Las Palmas, ante el Real Madrid, en la que desactivó al gigante Tavares con su juego y consiguió unos meritorios 20 puntos, mandando 5/6 tiros de tres puntos a la cesta.