El Karditsa, rival en la Champions, sí ha encontrado un pívot
El conjunto griego recupera a un jugador al que ya tuvo la pasada temporada
Málaga
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:08
El Unicaja sigue a la espera de las oportunidades del mercado para reforzar su juego interior tras la grave lesión que sufrió David Kravish hace ... dos semanas. El club está encontrando problemas para encontrar al elegido del estadounidense debido a la competencia que hay en el mercado.
Menos problemas ha tenido uno de sus rivales en la Basketball Champions League, el Karditsa. El conjunto griego rompió con Demajeo Wiggins y ya le ha encontrado sustituto. El elegido es Francis Okoro, un pívot nigeriano de 25 años y 2,06 metros que ya jugó en el Karditsa la pasada temporada. Okoro se encontraba jugando en Polonia hasta que recibió la llamada de su exquipo y ha aceptado la propuesta, por lo que dentro de un mes estará en el Carpena. Formado en estados Unidos, Okoro destaca por su potencia física.
