Kalinoski: «Todos en el vestuario creemos que podemos ganar la Liga»

Tyler Kalinoski (Cincinnati, 1992) ha encontrado en Málaga su lugar en el mundo. Encantado con su rol en este engranaje que es el Unicaja, el ... escolta, un comprometido e inteligente defensor, capaz de castigar también desde el perímetro cuando la situación lo requiere, se sienta con SUR para hablar de su dulce momento personal, del del equipo, mostrándose ambicioso cara al último gran objetivo que queda en el horizonte esta temporada (los 'play-off' de la Liga Endesa) y también sobre su vida. Su personalidad, tranquila y amable, es un fiel reflejo de lo que proyecta este grupo.

-¿Cómo está?

-Bien. Genial. La temporada está yendo bien, muy bien. Nos estamos divirtiendo mucho y, bueno, yo lo estoy haciendo bien.

-¿Es complicado no relajarse después de ganar cuatro de cuatro títulos esta temporada?

-Inmediatamente después de ganar un título, como esta semana pasada, es muy difícil volver a pensar en la competitividad, pero todavía nos quedan los 'play-off' y para este grupo es bastante fácil recuperar el hambre. Desde el principio de la temporada muchos hemos hablado de que queremos ganar la Liga porque es algo que no hemos hecho. Después de unos días fue bastante fácil recuperar ese espíritu competitivo.

-¿Creen que hay opciones reales de ganarla?

-Sí, absolutamente. Desde el principio de la temporada, y diría que aún más ahora, creemos que tenemos posibilidades de ganar la Liga ACB. Ganar todos estos títulos esta temporada ha confirmado esa idea, y así vamos a entrar en estos 'play-off'. Si empezáramos ahora mismo, probablemente jugaríamos contra el Barcelona y luego habría muchas posibilidades de jugar contra el Madrid, si es que pasamos la primera ronda. Va a ser muy difícil, pero, repito, creo que todos en el vestuario creemos que tenemos posibilidades.

-¿Es bueno para el equipo tener el factor cancha a favor? El año pasado parece que les perjudicó.

-Creo que es importante jugar de local, como hemos visto este año con nuestros aficionados y el apoyo que nos han brindado en cada partido. Eso nos da una gran ventaja.

-Ibon Navarro ha comentado en alguna ocasión que ustedes, los jugadores, han atravesado momentos diferentes a nivel físico y mental. ¿Cómo están ahora? ¿Están en la misma onda?

-Creo que sí. En Atenas lo mostramos: cómo jugamos, especialmente en la semifinal contra el AEK, después de tener ese pequeño momento en el tercer cuarto donde llegaron y se pusieron por delante, con esa afición y todo… y nos mantuvimos firmes y unidos. Creo que es un gran punto de énfasis para nosotros y nos demuestra que, oye, no importa cuál sea el equipo, dónde estemos jugando y cuál sea la situación: vamos a mantenernos unidos. Ahora estamos recuperando a algunos jugadores que estaban lesionados, así que creo que estamos alcanzando nuestro máximo rendimiento en el momento justo, jugando nuestro mejor baloncesto en los momentos adecuados.

Ampliar Marilú Báez

-¿Qué piensa sobre su rol en el equipo? Ha pasado por altibajos, pero siempre se ha mantenido con una buena cuota de minutos. Siempre ha sido uno de los jugadores más utilizados por Ibon Navarro.

-Me encanta mi rol. Desde que llegué a Málaga, esta ha sido la primera vez en mi carrera en la que creo que mi talento y mis habilidades han estado a la altura, y me han puesto en la posición de demostrar lo que mejor sé hacer. Por suerte, me toca hacer esas pequeñas cosas para ayudar al equipo a ganar. No podría estar más feliz con mi rol. En este equipo todos conocen el suyo y lo desempeñan muy bien. Y cuando todos hacen su trabajo como colectivo es, normalmente, cuando jugamos nuestro mejor baloncesto.

-Siempre se ha caracterizado por ser un gran tirador, pero esta temporada, en algunos tramos, ha brillado sobre todo por su juego defensivo.

-Sí, sí. Algo que siempre he pensado es que soy muy buen defensor y buen reboteador, y creo que a lo largo de mi carrera no mucha gente ha visto esos aspectos de mi juego. Se centraron en mis tiros de tres puntos, y lo que me encanta aquí es que puedo realmente demostrar y dar lo mejor de mí en defensa. Creo que eso es algo que a lo largo de mi carrera no se ha visto tanto como debería. Es muy bueno que la gente lo vea aquí.

-Tiene contrato hasta 2027. ¿Cómo de feliz es en Málaga? Ha jugado en Francia, Grecia, Bélgica, Turquía, Italia y Lugo; pero da la sensación de aquí ha encontrado su lugar en el mundo.

-Me encanta. Me encanta estar aquí. Sin duda, el mejor lugar en el que he jugado en mi carrera. No solo por la ciudad, sino también por la gente, la organización, todos en el club… Ha sido un lugar ideal para mí, personalmente y para mi baloncesto. Me gustaría quedarme aquí todo el tiempo que pueda, así que en eso estoy centrado.

-El equipo sube el listón año a año. ¿Sienten algo de presión por ese motivo?

-No creo que sintamos presión. Tenemos un grupo tan bueno que lo mantenemos día a día. Nos mantenemos relajados y nos divertimos. Nos gusta bromear. Y creo que al hacerlo a diario se quita parte de esa presión que quizás otros podrían ponernos. Los aficionados o los medios podrían decir: «¡Oh, han ganado, así que ahora tienen que ganar más!». Y sabemos que lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho ha sido increíble. Quizás ahora mismo nos parezca normal, y a los fans y a todos, pero creo que debemos darnos cuenta realmente de lo especial que ha sido esto. Simplemente debemos mantenerlo. Pase lo que pase, la presión significa que estás haciendo algo bien, así que tener algo de presión siempre es bueno. ¿Qué tan difícil es subir el listón año tras año? Es decir, es muy difícil, pero creo que cuando todos tenemos los mismos objetivos y la misma mentalidad y confianza en que podemos, no veo por qué no deberías subir el listón y no seguir luchando por esos objetivos. Porque incluso si no los logramos, incluso si no ganamos todos los títulos que ganamos este año, sólo el hecho de esforzarnos por lograrlo nos hará a todos mejores cada día.

-Voy con una pregunta complicada: ¿cuál de los seis títulos que ha ganado aquí ha sido el más especial para usted?

-Es muy complicada (ríe). Mmm. Diría dos. Creo que la primera Copa fue muy especial. Lo fue un poco más porque nadie pensaba realmente que pudiéramos hacer mucho, y luego ganamos al Barça y al Madrid, en esos dos partidos. Y no sé, la sensación después fue como: «¿Qué acaba de pasar?». Fue casi como: «¿Qué acabamos de hacer?». Y eso fue especial. Luego, mis padres, que no me habían visto ganar ningún título, estuvieron aquí para la Supercopa este año, así que tenerlos cerca para verme ganar también fue genial.

-¿Cómo es la rutina de un jugador del Unicaja? ¿Cómo es Ibon Navarro en la cotidianidad del día a día?

-Entrenar es nuestro trabajo y es genial. Lo mejor es que nuestro preparador físico, Marcos (Cerveró) y nuestro entrenador, Ibon, trabajan juntos de forma muy estratégica para asegurarse de que hacemos exactamente lo que tenemos que hacer, pero sin excedernos. Para intentar mantener nuestra salud, nuestro ritmo, lo cual es genial. Hacen un trabajo estupendo. Y también creo, como dije antes, que tenemos un buen equilibrio, estamos concentrados y trabajamos duro, pero también nos gusta que sea liviano, divertirnos y bromear para mantener todo y que el día a día vaya bien.

-Hablemos de baloncesto europeo… ¿Qué le suscita el proyecto que la NBA lanzará en un futuro próximo en Europa?

-Creo que es muy interesante. Todavía no estoy 100% seguro de cómo va a funcionar todo en conjunto. Gran parte del panorama del baloncesto en el mundo está cambiando ahora mismo. El baloncesto universitario está cambiando mucho, ha cambiado mucho, y tener la NBA en Europa creo que será bueno para este deporte. Atraerá a más y más medios y a más y más gente a ver baloncesto europeo, porque mucha gente en Estados Unidos ve la Euroliga, pero creo que podrían ser muchos más. Si tenemos la oportunidad de participar podría ser algo emocionante.

-Tengo que preguntárselo: da la sensación de que en la BCL, hasta que no llega la Final Four, no hay equipo capaz de hacerles sombra. ¿Cómo lo ve? Ya han ganado dos consecutivas.

-Creo que es fácil pensar que somos mejores que los equipos a los que nos enfrentamos en la fase regular, pero no es fácil viajar a diferentes países y jugar contra esos equipos en sus canchas. Yo creo que hemos jugado contra muchos que son realmente buenos y otros que, en momentos, potencialmente, podrían haber llegado a la Final Four. Creo que el Rytas era un equipo muy difícil. Yo no diría que la fase de grupos es fácil, ni mucho menos. Hemos hecho que parezca fácil, lo cual es un testimonio de lo que hacemos aquí… Pero la Final Four es otra historia: son los cuatro mejores equipos y es eliminación directa. Es muy difícil.

-Y para completar las preguntas sobre baloncesto europeo, ¿cree que este equipo podría pelear por cotas importantes en la Euroliga?

-Creo que podríamos competir en la Euroliga. No sé en qué posición terminaríamos ni nada. La temporada de la Euroliga es muy dura, con múltiples partidos por semana y en diferentes momentos de la temporada. Creo que tendríamos una oportunidad o seríamos un equipo que lucharía por los 'play-off'... o no. Nunca lo sabré… o quizás en el futuro. Pero creo que este equipo que tenemos ahora definitivamente podría estar luchando por un lugar en los 'play-off'.

-¿Cómo es Tyler Kalinoski más allá del baloncesto?

-Soy un tipo bastante tranquilo. Me gusta estar al aire libre, jugar al golf y estar con mi familia y amigos... Nada del otro mundo. Me gusta salir, estar con mucha gente y simplemente relajarme.

-Tengo entendido que le gusta jugar al golf con Dylan Osetkowski.

-Sí.

-¿Cómo lo ve a él? Por la posible sanción.

-No he oído nada sobre lo que va a pasar. Le va bien ahora mismo y sigue jugando bien.

-¿Qué le gustaría hacer cuando cuelgue las botas?

-Todavía no estoy seguro. He pensado en ser entrenador. Creo que me gustaría seguir ligado al deporte. No sé muy bien qué sería. Gerente general, en la universidad, director deportivo o cosas así. Simplemente estar rodeado de deportes. He crecido con los deportes toda mi vida. Eso es lo que ha caracterizado a mi familia.

-Su cuenta de Instagram es privada. ¿Le gusta sentirse famoso? Lo cierto es que se le ve un tipo muy normal.

-Lo he pensado. Creo que no me gustaría ser muy famoso. Disfruto un poco cuando la gente me ve en la ciudad y quiere sacarse una foto, eso está bien, pero no quiero pasar al siguiente nivel, ir caminando y que me señalen, no necesito todo eso. Me gusta pasar desapercibido. Como dices, soy un tipo bastante normal. Me parece bien no ser demasiado famoso (ríe).

-En Málaga los niños quieren ser como Tyler Kalinoski.

-Creo que a muchos niños les encanta pensar en tirar triples, como Steph Curry. Siempre intento jugar bien y me esfuerzo mucho. Y espero que si a los niños les gusta mi forma de jugar, puedan hacerlo de la misma manera.

-También le encantan los animales y se vuelca mucho con ellos.

-Me gustan los perros, pero la mayoría de las cosas que he hecho con los refugios y protectoras han sido gracias a mi esposa. Ella es la gran amante de los animales de la familia. Creció con todo tipo de animales y eso es lo que le apasiona. Hemos acogido gatos para que los adopten y hemos hecho varias rifas para recaudar fondos para los refugios de perros. Debo atribuirle todo el mérito a ella.

-¿Por qué es tan especial para usted el número '4'? Lo ha llevado en casi todos sus equipos.

-De pequeño, mi hermana mayor era la número '24', y siempre quise tenerlo por ella, pero cuando llegué al equipo del instituto sólo quedaban el '55' y el '4', para mí y un amigo cercano, así que jugamos a piedra, papel o tijera para ver quién se quedaba el '4', porque ninguno quería el '55'. Y gané, así que usé ese número en el instituto. Cuando fui a la universidad pasó lo mismo: uno de mis compañeros ya tenía el número '24', así que decidí quedarme con el '4'. Y usé el '24' un año cuando era profesional porque alguien tenía ya el '4'. Todo pasó en mi etapa preparatoria y lo mantuve todo el tiempo.