Juanma Rodríguez, sobre Castañeda: «Vamos a buscar a alguien que nos mejore»

Xavier Castañeda no seguirá en el Unicaja. El director deportivo del club, Juanma Rodríguez, confirmó por primera vez de forma pública que se le está ... buscando un recambio al jugador estadounidense con pasaporte bosnio. Ahora bien, el directivo puso algunos condicionantes para solventar la situación.

«Siempre estamos en el mercado para cualquier situación que se pueda producir. No lo escondo, aunque la actitud del jugador es perfecta. Por lo que sea las cosas no le están saliendo. Vamos a buscar a alguien que nos mejore. Con el fichaje de Augustine ahora es más complejo encontrar un jugador, español, europeo o cotonú. Hay algunas opciones, pero no con el nivel para venir aquí o que hagan mejor al equipo. Tenemos que ser inteligentes, tenemos seis jugadores en las ventanas. Dos de ellos bases. Vamos a ver cómo llegan. En función de eso tomaremos decisiones. No queremos perjudicar al chico. No jugó nada en Zaragoza y celebró la victoria como el que más. Estamos tristes por esa situación. Hay que ser inteligentes y esperar. Cuando veamos cómo llegan los jugadores y entonces decidiremos», dijo Rodríguez durante la presentación de Augustine Rubit.

El rendimiento de Castañeda es algo que intriga al cuerpo técnico del Unicaja. El jugador es otro al que se fichó después de una gran temporada en el Bourg francés. La clave puede estar en la lesión que sufrió en febrero con la selección de Bosnia, con la que ahora está concentrado para las ventanas de la FIBA. «Es una situación en la que vemos al jugador que por mucho que lo intenta, las cosas no fluyen. Tenemos que intentar buscar la solución para una situación que no funciona. Trabaja muy bien y los compañeros lo adoran, pero tenemos que pensar en el equipo. Puede haber situaciones en las que las cosas no funcionan. Se ha intentado que tenga un espacio en el equipo y él lo ha intentado. Algo nos hemos perdido desde que se lesiona con Bosnia en febrero. Esta liga no perdona a nadie. Su tamaño no se ajusta a la liga. El caso de Castañeda, a nivel de actitud es un ejemplo, pero las cosas no salen. Tenemos que buscar la mejor solución para las dos partes», explicó el director deportivo.

La clave ahora es ver lo que puede fichar el Unicaja, que debe ser un jugador que no ocupe plaza de extracomunitario. «Estamos mirando. No nos marcamos plazos. A lo mejor viene alguien, pero seguiremos en el mercado. Era más difícil fichar en una posición interior. Sabíamos que si gastábamos la plaza de extracomunitario estábamos condenados, pero dimos el paso porque estamos seguros de Rubit nos va a ayudar», finalizó.