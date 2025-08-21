Juanma Rodríguez, sobre Castañeda: «Preocupación cero»

El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, fue preguntado por algunas cuestiones de actualidad aprovechando la presentación de James Webb III. Fue claro, directo y ... sincero en todas y cada una de ellas. Valoró, en primer lugar, el 'fichaje' de Dylan Addae-Wusu, un americano que hará la pretemporada con el equipo ante el déficit de jugadores en los puestos de 'uno' y 'dos' por la presencia de Alberto Diaz en la concentración de España cara al Eurobasket.

«Vista la convocatoria de las selecciones, donde en la posición de base-escolta solo vamos a tener a Kendrick Perry, nos planteamos la posibilidad de traer a alguien», dijo. Se decantaron por el por su perfil físico, bastante potente, tras acabar su etapa universitaria en Seton Hall. Será su primera experiencia europea y el jugador ha mostrado una gran predisposición para venir. Así las cosas, aseguró que es otra forma de tenerlo en el radar para el futuro. «Nos puede ayudar bastante», expresó.

Se extendió algo más cuando fue preguntado por Xavier Castañeda, su estado físico, su aterrizaje en Málaga antes de lo previsto y las críticas del seleccionador de Bosnia, que aseguró que el jugador está «completamente fuera de forma». Estas fueron las palabras del directivo cajista al respecto: «No voy a valorar declaraciones de un seleccionador que está a las puertas de un Eurobasket. Sabemos la importancia que tiene esta competición, y más para un país como Bosnia, que además ha perdido a su mejor jugador (Dzanan Musa). Xavier está totalmente recuperado de su lesión de febrero. El jugador se había incorporado a entrenar a primeros de julio, siguiendo los protocolos de recuperación. La demanda de una selección que va a un Eurobasket es muy alta y el entrenador no ha considerado que está preparado para ese reto tan importante. Han decidido cortar al jugador y ha venido para acá, cosa que nos pone muy contentos porque empieza a trabajar con nosotros. Ha habido una pequeña descompensación, le van a hacer unas pruebas, pero no parece nada importante. Preocupación cero, contentos de que esté aquí y pueda integrarse cuanto antes en la dinámica del equipo y coger esa forma que le falta tras muchos meses sin competir».

Por último se refirió al tema Kravish y su renovación, reconociendo que el acuerdo es total y que sólo faltan algunos flecos por pulir. «El acuerdo está cerrado. Quedan los flecos, el intercambio de documentos, y en breve anunciaremos la extensión del contrato», concluyó.