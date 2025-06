Juanma Rodríguez pasa revista: Kameron Taylor, Tyson Pérez, Tillie, Mario Saint-Supéry...

El director deportivo del Unicaja hizo una pausa en sus gestiones para la confección del equipo de la próxima temporada y visitó el plató del ... programa 'Zona Verde' de 101 Televisión. Durante más de una hora, el directivo analizó los temas candentes que rodean a la entidad cajista y calificó como de sobresaliente la temporada que acaba de terminar.

El malagueño destacó la valía de los dos fichajes realizados hasta el momento, James Webb y Xavier Castañeda, del que dijo que se lo definieron como una «rata de gimnasio» por su disciplina de trabajo.

Rodríguez habló sin rencor de las salidas de Tyson Pérez y Dylan Osetkowski, de los que dijo que han sido claves en los éxitos del club y que es lógico que quieran mejorar profesionalmente. «Sabíamos que tarde o temprano ellos tenían otras aspiraciones. Conseguimos que fuesen mejores jugadores, ponerlos en el siguiente nivel y se llevan un recuerdo de Málaga imborrable. El boca a boca está funcionando. Los jugadores ven cómo se trata al jugador dentro y fuera de la pista aquí, también el ambiente que se vive en el Carpena. El otro día vino el delegado que tenía en el Betis y me dijo que »esto era el Villamarín«. Para un jugador jugar en ese ambiente es fantástico», afirmó.

Sobre el proyecto de la próxima temporada, explicó que seguramente sea de trece fichas, si bien podría contar con catorce jugadores, una última pieza con la que se ultima un acuerdo y que llegaría para rejuvenecer el equipo. «El hecho de tener una plantilla versátil nos ha dado mucho rendimiento. Sabemos la dificultad que tiene ir al mercado a mitad de temporada, puedes tener dinero, pero no hay jugadores Podemos ir a trece, quizá catorce, quizá con un perfil no muy conocido, con un rol menos importante, pero que si se lo gana lo pueda tener. Quizá con una visión de futuro. Tenemos que trabajar con previsión no pensando en el Unicaja de la próxima temporada, sino también en el de la temporada 27-28. Tenemos que pensar en los cupos y adelantarnos para que el equipo pueda seguir siendo competitivo», insistió.

Taylor y Tyson Pérez

A la hora de abordar las situaciones de Kameron Taylor y Tyson Pérez no quiso entrar en demasiados detalles, pues son situaciones que están abiertas y que dependerán si los equipos interesados pagan sus cláusulas. «No quiero hacer comentarios. Máximos honores y respeto. Esta será su casa y el club ha hecho lo que tenía que hacer. Ojalá podamos contar con ellos. Ahora tienen que tomar sus decisiones, saben lo que han vivido y saben cómo se les cuida. No tengo más que decir. No depende de nosotros. Hay fechas y veremos si se produce. Estaremos preparados. Que la gente esté tranquila. Traeremos jugadores en ambos casos, que quieran venir y que encajen», explicó.

Precisamente, Juanma Rodríguez insistió en la necesidad de que los jugadores que vayan llegando logren mantener el espíritu de lucha del Unicaja de las últimas temporadas, pues sólo así se logrará mantener el nivel. «Tenemos que prepararnos para tener un equipo con hambre, piernas frescas y con jugadores que quieran crecer. Lo hemos visto con este grupo de jugadores. Podemos tener dinero, pero no es tan sencillo, porque ya vemos cómo se mueve el mercado de la Euroliga. Los jugadores se mueven de un equipo a otro. No hay tantos jugadores como creemos. Está la G-League, los americanos tienen el sueño de la NBA y no es sencillo. En el caso de Tyson Pérez es un cupo, que no estamos mal, y en el caso de Taylor es americano, que es un mercado más amplio», detalló.

Se cuenta con Tillie

Dentro de sus exposiciones fue mucho más concreto con la situación de Killian Tillie, al que tiene en sus planes de futuro, a tenor de sus palabras, si bien la negociación para renovarlo está en punto muerto. Rodríguez confía en sus posibilidades de futuro. «Tillie Venía de dos años sin jugar en los que pasó un calvario, más tiempo tomando pastillas y en hospitales que en la cancha. Lo hemos vuelto a convertir, sobre todo Marcos e Ibon, en un jugador sano. Se ha encontrado bien. El año que viene no necesitamos al mismo Killian Tillie, sino uno mejor. Tiene una educación personal, humana y deportiva, por la familia que tiene... A los tres meses parecía que llevaba seis años aquí. Demostró humildad y trabajo. Le hicimos un plan y no tuvo queja. La mujer está encantada. Se han adaptado muy bien. Sabe lo que tiene que mejorar y estamos convencidos que lo va a hacer. Si el año que viene da el salto, igual tiene cantos de sirena. Sabemos la calidad que tiene a nivel de tiro, conocimiento del juego y talento. Sabemos lo que tiene que mejorar. Ojalá este trabajo que haga en verano lo veamos reflejado la próxima temporada», afirmó.

El director deportivo del Unicaja se mostró resignado, pero asumiendo el daño que está haciendo la NCAA al mercado español. En referencia a Mario Saint-Supéry explicó que el planteamiento económico que se le ha hecho desde Gonzaga es irrechazable. «Esa situación tenemos que entenderla. No es el mismo joven el de ahora que el de hace diez años. Han cambiado muchas cosas en la sociedad. Yo propuse hacerle el contrato a Mario. Estuvo un año entrenando con el equipo de octubre a mayo y ahí dio un cambio brutal a nivel físico. Fue a Tizona y Manresa y salió bien. Creo mucho en Mario. El sitio que ha elegido es fantástico. Muchos jugadores que pasaron por Gonzaga tuvieron éxito. La mentalidad que tiene es extraordinaria. Si le va bien no lo veremos. Si le va regular, ojalá lo veamos en Málaga», sentenció.