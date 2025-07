¿El fin de las canteras o un nuevo modelo?

El Unicaja ha decidido que todos sus jugadores de cierta proyección tenga una cláusula que garantice al club una compensación económica en caso de que ... estos decidan dar el salto al baloncesto universitario de Estados Unidos (NCCA). El expolio del talento joven que las universidades del otro lado del Atlántico están realizando en Europa ha asolado las canteras y ha dejado, en el caso de España, a los clubes sin un relevo generacional barato y en el que han invertido durante años.

La ausencia de contratos impide que los clubes recuperen lo invertido y esto está provocando que algunos se estén replanteando la posibilidad de tener equipos de formación, a los que dedican una gran cantidad de medios humanos y económicos, para así invertirlo todo en sus conjuntos profesionales. Es un panorama alarmante para el baloncesto español, pero es un fenómeno que también sufren otras ligas que solían nutrirse de mercados económicamente más débiles. El pez grande que se comía al chico ha visto que ahora llega un tiburón que no pregunta y lo engulle todo...

De momento en Málaga el Unicaja no se plantean acabar con la cantera, en parte porque tiene una importante vertiente social impulsada por el club y la Fundación Bancaria, propietaria del equipo de baloncesto, pero no queda otra que reinventarse, de ahí la decisión de implantar esas cláusulas 'anti NCAA' de las que este periódico informaba esta semana, y la de dar otro enfoque a la cantera. Los casos vividos con Álvaro Folgueiras, Guillermo del Pino, Marcus Moller y el más conocido de Mario Saint-Supéry han dejado al Unicaja sin sus mejores proyectos de futuro. Y lo mismo está pasando en los equipos femeninos. Seguramente pasarán varias temporadas hasta que se vuelva a ver a un jugador formado en Los Guindos asentarse en el primer equipo. El canterano, especialmente malagueño, en el Unicaja está en peligro de extinción. Quizá alguno vuelva, pero ese proceso tan romántico del joven que irrumpe entre los profesionales e ilusiona a los aficionados, es difícil que vuelva a verse.

Habrá quien diga que en determinados casos antes citados no se hizo una apuesta decidida y firme como sucedió en su día con Alberto Díaz, que literalmente le fue impuesto a Joan Plaza como jugador del primer equipo. La trayectoria del malagueño respalda aquel movimiento. Quizá se debió hacer con Saint-Supéry, pero el rinconero necesitaba jugar, de ahí las cesiones que ayudaron a su evolución, porque en el actual Unicaja no tenía sitio. Quizá habría que habérselo hecho, como pasó con Díaz, aunque las circunstancias entonces eran distintas y lo han sido ahora. ¿Qué habría pasado si el pelirrojo hubiese tenido una oferta como la de Mario? Saint-Supéry está entre los diez o doce jugadores españoles mejor pagados con el contrato que ha firmado con la Universidad de Gonzaga...

Esta semana el director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, realizaba una reflexión muy interesante. El directivo explicaba que hay que cambiar el concepto de la formación y que los clubes, algunos tan potentes económicamente como el suyo, deben actuar como canteras de la NCAA. Se trata de detectar el talento en España y mantener los derechos de esos jugadores si estos deciden irse a Estados Unidos. En cierto modo se les puede facilitar su salida negociando las condiciones de sus cláusulas para así asegurarse sus derechos en caso de regreso a España, que es lo que el Unicaja no hizo con Saint-Supéry. Es como el que manda a un hijo a estudiar al extranjero, si quieren una comparación menos traumática. Siempre se confía en que aprenda un idioma, madure y se forme, pero algunos no aprovechan la oportunidad y han perdido un año entero. Este es un problema añadido, porque muchos de los que se van vuelven peores jugadores y, entonces, ya no tienen sitio en España entre los profesionales. Así que el daño es doble.

Mientras las grandes organizaciones del baloncesto europeo están enfrascadas en repartirse el mercado continental con proyectos como una Euroliga más potente o la NBA Europea de la que tanto hemos oído hablar y que cada vez parece más lejana, el verdadero problema de los clubes ahora es este. La Federación ha dado un paso con la creación de la Liga U22, pero es un proyecto tan necesario como frágil. Los clubes han tenido que construir equipos para participar sabiendo que si algún jugador destaca, también acabará en Estados Unidos. El fenómeno de la NCAA es tan imparable que incluso afecta a la propia NBA, porque cada vez menos jóvenes se presentan al Draft, pues ganan más dinero en las universidades.

Viendo el panorama, es crucial que los grandes actores del mercado mundial del baloncesto articulen una serie de normas, baremos económicos y cantidades que garanticen a los clubes recuperar el dinero invertido en la formación. Si esto no ocurre llegará un momento en el que las canteras sí estarán realmente en peligro y el nivel de baloncesto será cada vez peor.