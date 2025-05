Joan Plaza: «Mi corazón está agradecido»

Tras hacer una valoración realista de lo sucedido en el Unicaja-Andorra, Joan Plaza se 'desnudó' para mostrar su agradecimiento al club cajista por el ... homenaje que le tributó al comienzo del partido.

«Lo primero es agradecer al club que lo haya hecho. Una de las cosas que dije cuando llegué a Andorra y aquí es que cuando me fuese esperaba que la gente tuviese buen recuerdo de mi. Es normal que cometas errores, pero procuro mejorar a la gente que tengo al lado. Que eso pase aquí, en un club grande, con títulos, que tiene un gran entrenador que batirá mi record es muy bonito. Quería compensar poniéndome una camiseta verde debajo de la camisa. Mi corazón está agradecido y, por más que te avisen, el público no deja de aplaudir y se te viene abajo la fortaleza», dijo el catalán en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Plaza también tuvo palabras para Ibon Navarro, del que dijo que batirá su récord como entrenador con más partidos al frente del Unicaja. «Le he dicho que iba a hacer más partidos que yo. Yo entrenaba a los cadetes del Joventut y la ilusión era entrenar al sénior. El Unicaja siempre me ganaba y un día entrenas al Madrid, al Unicaja, al Sevilla... Me puedo morir tranquilo. Que lo supere Ibon será un placer. Será una buena señal para el club. Tenéis aquí una perla, cuidadlo», finalizó.