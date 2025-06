Joan Peñarroya: «Es un partido difícil para los dos equipos»

Nacho Carmona Málaga Jueves, 5 de junio 2025, 16:56 Comenta Compartir

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, compareció en el Palau en la víspera del segundo partido de cuartos de final, pidiendo más a su equipo ... y también cautela con el Unicaja, un conjunto al que tachó de «ganador» y del que elogió su enorme espíritu competitivo: «Con el número de jugadores que tenemos no nos podemos permitir que dos o tres jugadores estén mal, que no estén metidos en el partido. Es verdad que el otro día el peso de la anotación lo llevaron Parker, Punter y Anderson. Pero necesitamos a todos, con tres solo no se gana», dijo, en un primer momento, sobre lo que espera de su equipo.

Enumeró, además, todas las virtudes y consiguientes éxitos del Unicaja, para poner en valor la situación de su rival, que llegará hambriento y con ganas de seguir jugando partidos antes de que se acabe la temporada: «Juegan muy bien, mantienen casi todos los jugadores, el mismo entrenador, están en una dinámica muy positiva, tienen un espíritu muy ganador, este año llevan cuatro títulos… Es un partido difícil para los dos equipos. Tenemos la oportunidad de sentenciar la eliminatoria ante nuestra gente, pero sabemos que es un partido de la máxima dificultad». Fue sincero cuando se refirió a la situación de su equipo, con numerosas bajas y solo diez profesionales. En esa ecuación entran los jóvenes. Reconoció que están ayudando más de lo que cualquiera imagina, pero que «esto» de los 'play-off' «les llega un poco pronto». «Estamos en playoff y ahora el entrenador lo que mira es de poner a los jugadores adecuados para ganar», dijo el catalán. Asimismo, destacó la capacidad de competir que ha demostrado su equipo en todas las competiciones pese a las dificultades, sobre todo en forma de lesiones, que se han encontrado en el camino.

