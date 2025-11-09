Joan Peñarroya, destituido como entrenador del Barça
El catalán es el primer técnico cesado de la temporada en la Liga Endesa
Málaga
Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:42
Es oficial: el Barça se 'carga' a Joan Peñarroya tras la última derrota, ante el Girona en Fontajau (96-78), que deja al equipo en ... una situación muy delicada tras las primeras seis jornadas de Liga. Con un balance de 2-4, el equipo azulgrana está fuera de los puestos que dan acceso a la Copa del Rey y, para evitar que la cosa se agrave con el paso de las jornadas, dan un golpe de timón destituyendo al técnico de Terrasa, el primero en ser cesado en lo que va de temporada en la ACB.
Peñarroya se despide tras 92 partidos disputados en temporada y media, con un balance de 51-41, cero títulos y ninguna final disputada. La temporada pasada tuvo la 'excusa' de los lesionados, que azotaron fuertemente al equipo en un tramo clave de la competición, pero este año ya no. En Euroliga, en cambio, cuenta con un balance de 5-4.
Así, será Óscar Orellana el que se haga cargo del equipo de forma interina mientras el club busca un sustituto para Peñarroya. Distintas informaciones apuntan a que será Xavi Pascual su sustituto, que ya ocupó ese banquillo entre 2008 y 2016, años en los que ganó una Euroliga, cuatro Ligas ACB y tres Copas del Rey.
