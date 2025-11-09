Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Peñarroya, esta temporada. ACB Fotos
Liga Endesa

Joan Peñarroya, destituido como entrenador del Barça

El catalán es el primer técnico cesado de la temporada en la Liga Endesa

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:42

Es oficial: el Barça se 'carga' a Joan Peñarroya tras la última derrota, ante el Girona en Fontajau (96-78), que deja al equipo en ... una situación muy delicada tras las primeras seis jornadas de Liga. Con un balance de 2-4, el equipo azulgrana está fuera de los puestos que dan acceso a la Copa del Rey y, para evitar que la cosa se agrave con el paso de las jornadas, dan un golpe de timón destituyendo al técnico de Terrasa, el primero en ser cesado en lo que va de temporada en la ACB.

