La increíble canasta de Alberto Díaz, una de las más lejanas de la historia del Unicaja

El Mersin-Unicaja, partido de la liga regular de la Basketball Champions League que el conjunto malagueño disputa este miércoles en Turquía va a a ... pasar a la historia del club por haber sido testigo de una de las canastas más increíbles que se recuerdan del equipo malagueño.

El protagonista fue el malagueño Alberto Díaz y sólo hay que mirar el vídeo para darse cuenta de la dificultad del enceste. Al final del primer cuarto, con el Unicaja mandando en el marcador y apenas 1,8 segundos para el término del parcial, el Unicaja sacó de fondo para jugar la última posesión. El propio base malagueño sacó el balón, le pasó a Sulejmanović y el pívot le devolvió la pelota con el tiempo justo para que Díaz, en carrera y sin botar, diese dos pases y lanzase el balón desde su propio campo, prácticamente a la altura de su línea de tiro libre. El banquillo visitante entero se levantó para celebrar el tiro, incluido Ibon Navarro.

Un lanzamiento de más de 20 metros de distancia que entró limpia justo cuando sonaba la bocina que indicaba el final del tiempo. Una canasta antológica, de las que se meten una vez durante una carrera profesional. Y que ya pasa a la historia como una de las canastas más inverosímiles del club malagueño. Se da la circunstancia de hace menos de un mes otro canterano del Unicaja, Rafa Luz Freire, ahora en el Morabanc Andorra, logró un triple más lejano aún que Díaz y que ha dado la vuelta al mundo. Fue en el partido de Liga Endesa ante el Girona y Luz anotó un triple para empatar el partido desde más de 25 metros.

Curiosamente Díaz, lleno de confianza, volvió a meter un triple en el último segundo en la segunda mitad, esta vez desde una distancia 'normal', pero también cuando sonaba la bocina para el final del segundo cuarto (41-60). Dos jugadas de auténtico 'clutch player', como llaman los norteamericanos a este tipo de jugador que destaca en situaciones de alta presión, al final de un encuentro o de un tiempo reglamentario.