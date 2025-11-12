Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La increíble canasta de Alberto Díaz, una de las más lejanas de la historia del Unicaja

Basketball Champions League

La increíble canasta de Alberto Díaz, una de las más lejanas de la historia del Unicaja

El base malagueño anotó un triple desde la línea de tiros libres de su campo al final del primer cuarto del Mersin-Unicaja de la Basketball Champions League

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

El Mersin-Unicaja, partido de la liga regular de la Basketball Champions League que el conjunto malagueño disputa este miércoles en Turquía va a a ... pasar a la historia del club por haber sido testigo de una de las canastas más increíbles que se recuerdan del equipo malagueño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  6. 6 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  7. 7 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  8. 8 ¿Por qué cierra el hotel Salitre de Málaga que abrió en agosto?
  9. 9 «Era una locura: las estanterías acababan vacías cada noche»: el primer híper de Andalucía celebra sus 50 años
  10. 10 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La increíble canasta de Alberto Díaz, una de las más lejanas de la historia del Unicaja