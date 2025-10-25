Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ACB Photos
Tiro libre

Impotencia

Pedro Ramírez

Pedro Ramírez

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:08

Comenta

La Laguna Tenerife firmó una victoria incontestable ante un Unicaja irreconocible, mermado por las ausencias. A las bajas de Djedovic, Sulejmanovic y Tillie se sumó ... durante el partido la lesión de Kravish, lo que acentuó la debilidad interior y redujo aún más las rotaciones. El equipo malagueño nunca encontró su ritmo ni su identidad, dominado de principio a fin por un rival que impuso el tempo a través de la batuta magistral de Marcelinho Huertas. El veterano base brasileño volvió a ofrecer una clase magistral de dirección, controlando cada posesión con precisión quirúrgica y explotando, una vez más, el pick and roll más efectivo de Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  2. 2 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  3. 3 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  4. 4 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  5. 5 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  6. 6

    Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  9. 9

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  10. 10 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Impotencia

Impotencia