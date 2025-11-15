Ibon Navarro: «Me quedo con el espíritu del equipo»

Se mostró aliviado, satisfecho, optimista y otorgó valor a lo logrado tras ganar al Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe. Fue un triunfo que se ... construyó con trabajo y se sustentó en lo mental: «Bueno, estábamos ambos muy necesitados tras las malas sensaciones del fin de semana pasado. Hemos hecho una primera parte muy buena, a nivel de solidez y de tener buen espíritu competitivo. Sin mucha brillantez, pero con mucho trabajo. El tercer cuarto ha sido de contención. Ellos han sido muy agresivos y han atacado de medio campo. Eso les ha dado confianza. Pisan pintura con mucha facilidad. Es el segundo equipo que más tiros libres tira de la liga», dijo sobre los primeros 30 minutos del encuentro.

El partido se rompió al final, en el último acto. El Zaragoza logró un parcial de 14-0 y el Unicaja resucitó a tiempo gracias a dos triples de Kill Tillie. Esta fue la visión de Ibon Navarro del último período: «En ese último cuarto, con esa zona de ajustes con la que han continuado, hemos atacado bien usando a Olek dentro. Hemos fallado buenos tiros y luego han aparecido los problemas de Olek, Tyson... y ha aparecido Killian, que tiene molestias en la rodilla y ha querido entrar. Ha cambiado el partido. Ha sido un partido de detalles. Me quedo con el espíritu del equipo después de haber estado 38 minutos por delante. Creyendo después de que te cogieran. Si competimos bien, tenemos siempre opciones. Es importante por el rival, que viene haciendo las cosas bien y en casa es fuerte. El 'average' es muy importante en la primera ronda y tenemos uno muy malo, por eso ese tiempo muerto a un segundo del final», dijo, justificándose al final.

Otorgó mucha importancia al acierto en triples, el que tanto tiempo lleva anhelando el equipo y que por fin encontró en el último de los cuatro actos este sábado: «El tiro de tres puntos a día de hoy es todo. Hemos hecho 15/38 en triples, pero seis de ellos han sido en el último cuarto. Cuando teníamos seis o siete puntos de desventaja nos ha cambiado el partido. No hemos ganado el partido antes porque ellos han empezado a ser agresivos. Han hecho 27 puntos de tiro libre. La clave ha estado en que hemos seguido creyendo en lo que teníamos que hacer».