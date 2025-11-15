Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro, en un partido reciente. ACB Fotos
Liga Endesa

Ibon Navarro: «Me quedo con el espíritu del equipo»

«Killian Tillie ha cambiado el partido», reconoció el entrenador, que dio entrada al francés, por petición del propio jugador, pese a sus molestias en la rodilla

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:49

Se mostró aliviado, satisfecho, optimista y otorgó valor a lo logrado tras ganar al Casademont Zaragoza en el Príncipe Felipe. Fue un triunfo que se ... construyó con trabajo y se sustentó en lo mental: «Bueno, estábamos ambos muy necesitados tras las malas sensaciones del fin de semana pasado. Hemos hecho una primera parte muy buena, a nivel de solidez y de tener buen espíritu competitivo. Sin mucha brillantez, pero con mucho trabajo. El tercer cuarto ha sido de contención. Ellos han sido muy agresivos y han atacado de medio campo. Eso les ha dado confianza. Pisan pintura con mucha facilidad. Es el segundo equipo que más tiros libres tira de la liga», dijo sobre los primeros 30 minutos del encuentro.

