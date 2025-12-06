Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro, este sábado en el Barris Nord. ACB Fotos
Liga Endesa

Ibon Navarro: «No puedes venir a Lleida y pensar que te vas a llevar un partido fácil»

«El final se define por pequeños detalles», expresa el vitoriano, que elogió al rival y a Ejim, uno de los nombres propios del encuentro

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:56

Comenta

El partido tuvo muchos colores e Ibon Navarro así lo expresó en su rutinaria valoración postpartido. Así retrató lo que dio de sí el encuentro, ... que lo decantaron los detalles y cayó del lado cajista. «Solo habían perdido un primer cuarto que era su seña de identidad y ahí hemos cumplido bien. Hemos tomado una ventaja importante en el segundo y en el tercero la entrada de Ejim les da energía y es muy importante para acercarse en el marcador y, bueno, el final del partido se define por pequeños detalles. Felicitar al Hiopos Lleida por el partido que han hecho y el ambiente que hay aquí, que es muy bueno para la Liga», expresó.

