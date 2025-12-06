Ibon Navarro: «No puedes venir a Lleida y pensar que te vas a llevar un partido fácil»

El partido tuvo muchos colores e Ibon Navarro así lo expresó en su rutinaria valoración postpartido. Así retrató lo que dio de sí el encuentro, ... que lo decantaron los detalles y cayó del lado cajista. «Solo habían perdido un primer cuarto que era su seña de identidad y ahí hemos cumplido bien. Hemos tomado una ventaja importante en el segundo y en el tercero la entrada de Ejim les da energía y es muy importante para acercarse en el marcador y, bueno, el final del partido se define por pequeños detalles. Felicitar al Hiopos Lleida por el partido que han hecho y el ambiente que hay aquí, que es muy bueno para la Liga», expresó.

Destacó el impacto que tuvo en el partido Melvin Ejim, que se enfrentó por primera vez desde su salida, este verano, al Unicaja. Al descanso fue él, con su energía, el que cambió el signo del partido: «Ejim ha cambiado precisamente la energía del partido. Eso era lo que hacía con nosotros. Ahora está muy cómodo y muy feliz aquí y tiene un rol muy diferente. Hemos estado mal en el rebote y balance defensivo y nos han castigado por ahí», agregó.

El Unicaja se fue al descanso con una importante renta de puntos, aunque para Ibon Navarro eso no reflejó la realidad: «Creo que el partido no era normal cómo llegaba al descanso porque su equipo había perdido algo el ritmo en el segundo cuarto. Ya en el tercero han entrado de lleno y en el último son los pequeños detalles lo que lo definen. No puedes venir a Lleida y pensar que te vas a llevar el partido fácil». Puso en valor, además, el ambiente del Barris Nord. «Los hay diferentes. Mejores o peores. Pero no los hay como este. Este ambiente es muy bueno para la Liga», dijo, elogiando la atmósfera de la casa del Hiopos Lleida.