Ibon Navarro: «Lo normal es que el Andorra vaya a mejor, empezando por este fin de semana»

Ibon Navarro confirmó que, a expensas de lo que dé de sí la última sesión de trabajo de la semana, podrá contar con todos a ... excepción de Kravish. «'Djedo' va a un ritmo menor, pero mientras sus sensaciones sean las de ayer podrá ayudarnos», matizó. Visitará la bombonera de Andorra en el que se presenta como un partido trampa: un rival que está en descenso (sólo ha ganado un partido), pero que espera que comience a sacar adelante los resultados cuanto antes: «Estar en descenso en la jornada cinco significa lo que significa: no gran cosa. Es un equipo con jugadores nuevos, que tienen que tener importancia. Pero como a todos los nuevos les está costando un poco. Tienen que adaptarse. Solamente podría ir a mejor. Tienen talento y un buen entrenador. Lo normal es que ya vayan a mejor, empezando por este fin de semana».

Aunque no por la Copa Davis, el Unicaja volverá al exilio también este noviembre, igual que en las temporadas anteriores. Eso sí, no tendrá que dejar el Carpena en el trabajo semanal. Recalcó la importancia y la dificultad que esto tiene y contestó abonándose al 'partido a partido': «Son tres partidos importantes, dos de ACB, con la pelea que hay por entrar en la Copa, que va a estar complicado. Más que bueno para la química, es importante porque son tres fuera. El primero es el más difícil porque es el que hay que jugar primero».

La situación del 'cinco' en el Unicaja es la que más interés genera en la actualidad. Con un único pívot puro disponible, Ibon Navarro y sus huestes tendrán que adaptarse a un escenario nuevo hasta que llegue el refuerzo que Juanma Rodríguez busca en el mercado, respecto al cual el técnico confirmó que no hay novedades, sin añadir nuevas informaciones: «Es un escenario nuevo, en el que hay un jugador que va a tener que sumar muchos minutos, pero tenemos herramientas para gestionar eso. Sule nos puede ayudar en esa posición y también Tyson, aunque con un quinteto más pequeño y que nos permita hacer otras cosas. Tenemos que ir surfeando el problema e intentar encontrar una solución».

Seguir mejorando

Más allá, insistió en la importancia de seguir consolidando y mejorando aspectos del juego que les hagan mejorar como equipo. Y se aventuró a compartir cuáles son: «Yo creo que hay cosas que te gustaría ver, pero que no dependen de ti. El acierto en el tiro exterior es algo que vendrá seguro con el tiempo y cuando tengamos mejores piernas. Tenemos que consolidar cosas, levantar un poco el pie. Ser más sólidos en lo más básico: el balance defensivo, la defensa de uno contra uno, nuestra defensa de pick and roll, ejecución de sistemas, lectura de las defensas rivales… Es en lo que nos estamos centrando estas semanas».

Por último, confirmó que para él siempre es especial volver a Andorra, un lugar en el que trabajó durante más de tres temporadas y en el que, asegura, dejó partes de sí mismo: «Claro. Igual que cuando vuelvo a Manresa, Vitoria, Andorra… Estuve más de tres años y allí dejé muchas cosas. Fue una de las etapas más bonitas e importantes de mi carrera. Siempre es bonito reencontrarse con gente que todavía está allí. Es un lugar donde estuve muy bien».