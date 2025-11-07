Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro, en su rueda de prensa previa al viaje a Andorra. Unicaja B. Fotopress / Mariano Pozo
Liga Endesa

Ibon Navarro: «Lo normal es que el Andorra vaya a mejor, empezando por este fin de semana»

El vitoriano aseguró que, si todo va bien, Djedovic podrá ayudar el equipo en el Principado, una plaza especial para él

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:45

Ibon Navarro confirmó que, a expensas de lo que dé de sí la última sesión de trabajo de la semana, podrá contar con todos a ... excepción de Kravish. «'Djedo' va a un ritmo menor, pero mientras sus sensaciones sean las de ayer podrá ayudarnos», matizó. Visitará la bombonera de Andorra en el que se presenta como un partido trampa: un rival que está en descenso (sólo ha ganado un partido), pero que espera que comience a sacar adelante los resultados cuanto antes: «Estar en descenso en la jornada cinco significa lo que significa: no gran cosa. Es un equipo con jugadores nuevos, que tienen que tener importancia. Pero como a todos los nuevos les está costando un poco. Tienen que adaptarse. Solamente podría ir a mejor. Tienen talento y un buen entrenador. Lo normal es que ya vayan a mejor, empezando por este fin de semana».

