Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibon Navarro da instrucciones a Tillie en un entrenamientgo. Unicaja B. Fotopress
Liga Endesa

Ibon Navarro manda un SOS: «Necesitamos al Carpena»

El técnico reclama el apoyo de la afición ante el Girona porque «el equipo se ha ganado el derecho a pedir ayuda»

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:42

Comenta

Ibon Navarro hizo este viernes un llamamiento a la afición del Unicaja para que arrope a su equipo el sábado en el encuentro ante el ... Girona. Las numerosas lesiones y el desgaste por la acumulación de partidos han dejado a la plantilla con las fuerzas y los efectivos justos para recibir a un que llega al partido en línea alcista tras ganar al Dreamland Gran Canaria. «Necesitamos al Carpena», dijo el vasco en su comparecencia de este viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  7. 7 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  8. 8 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros
  9. 9

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre
  10. 10

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ibon Navarro manda un SOS: «Necesitamos al Carpena»

Ibon Navarro manda un SOS: «Necesitamos al Carpena»