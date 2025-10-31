Ibon Navarro manda un SOS: «Necesitamos al Carpena»

Ibon Navarro hizo este viernes un llamamiento a la afición del Unicaja para que arrope a su equipo el sábado en el encuentro ante el ... Girona. Las numerosas lesiones y el desgaste por la acumulación de partidos han dejado a la plantilla con las fuerzas y los efectivos justos para recibir a un que llega al partido en línea alcista tras ganar al Dreamland Gran Canaria. «Necesitamos al Carpena», dijo el vasco en su comparecencia de este viernes.

El entrenador ve complicado recuperar jugadores respecto al partido contra el Oostende y añadió la incógnica de James Webb, que sufrió un fuerte golpe en una ceja. «Veremos si James si puede abrir el ojo. Creo que Djedovic no va a llegar y sobre Sulejmanovic tengo dudas. Contamos con los mismos jugadores que contra el Oostende y cualquiera que se sume será una sorpresa agradable», explicó.

Ante esta situación, el técnico reclamó un apoyo extra del público, además porque el Girona ha mejorado mucho respecto a los primeros partidos de liga. «Nos va a hacer falta el Carpena el sábado porque el Girona juega con energía y un despliegue físico grande. Deberían ir dos dos, pierdes un partido así de diez mil (cuando cayó tras dos prórrogas ante el Andorra). Han ido mejorando cosas y en cuanto han arreglado ciertas cosas, la mejoría es grande a nivel de sensaciones. Nos va a costar. Tienen buenos jugadores, mentalidad, gente que va al rebote, que defiende bien. Respetan bien los espacios de ataque... Es muy buen equipo. Nos va a costar competir con ellos, por cantidad de efectivos y de combustible. Este equipo se ha ganado el derecho a pedir ayuda», insistió cara a los aficionados.

Cuestionado sobre si el momento actual es el más complejo en cuanto a gestión del equipo, Ibon Navarro reconoció que todos los planes que tenían para el desarrollo del nuevo proyecto se han visto alterados por las lesiones. Nunca en la etapa reciente hubo tantos jugadores de baja. «Parte de que los jugadores nuevos se incorporan la semana de la intercontinental, sin pretemporada y sin tiempo. Empiezas a perder jugadores que compensan la falta de experiencia con solidez, como son Djedovic y Kravish. Pasas de tener una gestión de cinco pívots más Webb y se te caen David, Sulejmanovic y Djedovic. Lo malo es que tenemos que manejar cosas en medio de la competición. Es difícil, por eso nos va a costar muchísimo este sábado, no sólo por la calidad del rival, sino porque estamos en problemas. Si no tenemos la misma convocatoria del Oostende, será una sorpresa. Necesitamos piernas frescas y ahora no las tenemos», analizó.

Sobre el rendimiento de James Webb, Ibon Navaro explicó que las bajas también lo están condicionando, pues está jugando más tiempo de cuatro del deseado, cuando su idea es que fuese el alero alto del equipo. «Ahora que estaba haciéndose tendrá que pasar sólo al cuatro. Si teníamos un jugador en el que teníamos que invertir en eso, era él. Ahora en los próximos partidos sólo jugará de cuatro. Si Butajevas, puede jugar al cinco, Tyson irá al cuatro», dijo.