Ibon Navarro, en Andorra. ACB Fotos
Liga Endesa

Ibon Navarro: «Lo importante es cómo vamos a aprender de esto»

El vitoriano incidió en la importancia de entrar bien al partido y elogió la energía y la intensidad de su rival, el Andorra, esta noche de sábado

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:32

Ibon Navarro reconoció el buen hacer de su rival y, lejos de poner excusas, abogó por tratar de aprender de este 'palo'. Así fue su ... valoración del partido, huyendo de las excusas y cargada de sinceridad: «Felicitar a Morabanc Andorra por la victoria y por el partido que han hecho, lleno de energía y agresividad. Han dominado todas las facetas relacionadas con la energía y la intensidad. Para nosotros era muy importante controlar el primer cuarto y ha sido muy malo. Hemos estado muy blandos todo el partido, pero el termómetro se ha puesto muy bajo en los primeros cinco minutos. Ellos han crecido desde la confianza. Creo que han hecho 8/10 en triples en el primer cuarto, algunos por falta de concentración. En el segundo cuarto, en los dos últimos minutos hemos tomado malas decisiones y no hemos tenido equilibrio. No hemos sido capaces de rebajar esa diferencia de 16 puntos en el tercer cuarto».

