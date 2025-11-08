Ibon Navarro: «Lo importante es cómo vamos a aprender de esto»

Nacho Carmona Málaga Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:32 Comenta Compartir

Ibon Navarro reconoció el buen hacer de su rival y, lejos de poner excusas, abogó por tratar de aprender de este 'palo'. Así fue su ... valoración del partido, huyendo de las excusas y cargada de sinceridad: «Felicitar a Morabanc Andorra por la victoria y por el partido que han hecho, lleno de energía y agresividad. Han dominado todas las facetas relacionadas con la energía y la intensidad. Para nosotros era muy importante controlar el primer cuarto y ha sido muy malo. Hemos estado muy blandos todo el partido, pero el termómetro se ha puesto muy bajo en los primeros cinco minutos. Ellos han crecido desde la confianza. Creo que han hecho 8/10 en triples en el primer cuarto, algunos por falta de concentración. En el segundo cuarto, en los dos últimos minutos hemos tomado malas decisiones y no hemos tenido equilibrio. No hemos sido capaces de rebajar esa diferencia de 16 puntos en el tercer cuarto».

Ahora lo importante será canalizar la frustración y convertirlo en algo que resulte productivo. «Para los chicos no ha sido fácil recibir este varapalo en el campo. Ya hemos vivido experiencias como estas en el pasado y lo importante no es lo que pasa, sino cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a aprender de esto», dijo. Preguntado por si se esperaba esto, ante un rival en descenso, contestó: «Era el único que podía esperar una cosa así, pero el potencial lo tienen. Han hecho 'clic' en defensa y han sido sólidos. No hemos encontrado la manera de responder a esta intensidad y a esta energía. Antes estaban tensos. Le tienen que dar continuidad».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión