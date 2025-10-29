Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Georgios Dedas e Ibon Navarro, antes del Unicaja-Oostende. Ñito Salas
Basketball Champions League

Ibon Navarro: «Hay tres equipos buscando pívot... y lo van a fichar antes que nosotros»

El vitoriano aseguró que «no hay jugadores como Kravish» y afirmó que será Butajevas el que haga de 'cinco' suplente hasta que llegue el refuerzo

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:23

Comenta

En su primera comparecencia tras conocer, de forma oficial, que Kravish tiene el peroné roto, Ibon Navarro se refirió sobre todo y por encima de ... lo que dejó de sí al partido a la situación del 'cinco' en el equipo tras este contratiempo. Reconoció que rastrean el mercado en busca de un pívot, aunque también admite dificultades en ese sentido por la amplia demanda que existe: «David estaba siendo muy importante. Aunque Olek había dado un paso adelante, David era el que mejor interpretaba el juego. Ahora mismo hay tres equipos que están buscando pívot, y lo van a fichar antes que nosotros. Ficharemos al mejor que podamos. Y cuando venga, a ver cómo lo encajamos. El reto será reinventarse, otra vez, en poco tiempo. Si fuera fácil lo haría cualquiera», dijo, con evidentes palabras de sinceridad. Más allá, en esa línea, aseguró que no existen jugadores como Kravish... aunque con un matiz. «No hay jugadores como David. De hecho, hay uno como él, pero ha renovado en la NBA».

