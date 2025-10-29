Ibon Navarro: «Hay tres equipos buscando pívot... y lo van a fichar antes que nosotros»

En su primera comparecencia tras conocer, de forma oficial, que Kravish tiene el peroné roto, Ibon Navarro se refirió sobre todo y por encima de ... lo que dejó de sí al partido a la situación del 'cinco' en el equipo tras este contratiempo. Reconoció que rastrean el mercado en busca de un pívot, aunque también admite dificultades en ese sentido por la amplia demanda que existe: «David estaba siendo muy importante. Aunque Olek había dado un paso adelante, David era el que mejor interpretaba el juego. Ahora mismo hay tres equipos que están buscando pívot, y lo van a fichar antes que nosotros. Ficharemos al mejor que podamos. Y cuando venga, a ver cómo lo encajamos. El reto será reinventarse, otra vez, en poco tiempo. Si fuera fácil lo haría cualquiera», dijo, con evidentes palabras de sinceridad. Más allá, en esa línea, aseguró que no existen jugadores como Kravish... aunque con un matiz. «No hay jugadores como David. De hecho, hay uno como él, pero ha renovado en la NBA».

De momento será el lituano Butajevas el que haga las veces de 'cinco' suplente en el trabajo diario y también en los partidos. «Ya estuvo con nosotros en pretemporada e hizo buenos partidos. Menos mal que lo recuperamos para entrenar con el primer equipo antes de la lesión de y ha seguido enganchado. En cuanto a las normas, le cuesta un poco, pero menos que a Tyson de 'cinco'. Si no vienen jugadores, seguiremos contando con él, y si viene alguien, tal vez siga», dijo.

En la valoración del partido también quiso acordarse del pívot, que volverá en 2026 si todo va bien, y se refirió positivamente a la actuación de sus huestes: «David es inspiración porque siempre tiene una sonrisa. Es un buen ejemplo para estar positivos. En el partido hemos hecho muchas cosas bien. Había dos o tres aspectos que queríamos mejorar mucho y cuando las piernas nos han respondido las hemos hecho bien. Llevamos 11 días sin un día libre y estamos con las piernas cargadas. No era fácil. A ver si recuperamos piernas y gente para el sábado». Una hipotética victoria ante el Mersin, en Turquía, el próximo rival en la BCL, podría suponer la clasificación al 'Top 16'. Eso dijo, en clave continental.

Defendió a Castañeda, al que vio con descaro en el día de hoy. «No lo he visto encorsetado hoy. Xavi es así. Ha hecho cuatro tiros de tres puntos y cinco tiros de dos. Lo he visto encorsetado otros días, hoy no». Aseguró que la vuelta de Djedovic y Sulejmanovic está a la vuelta de la esquina, «si fuera por ellos, habrían jugado hoy, pero están en manos de los médicos y no jugarán hasta que no haya garantías», dijo. Y confirmó que Webb terminó con una herida importante en la ceja.