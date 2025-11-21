Ibon Navarro: «El equipo sigue en problemas; lo pasaremos mal contra el Manresa»

El Unicaja cierra la primera parte de la temporada este sábado ante el Manresa (20.00 horas) en un partido de gran dificultad en opinión ... de su técnico, Ibon Navarro. El entrenador cajista explicó que se trata de un rival muy complicado, tanto por su estilo de juego como por el momento en el que se encuentran sus jugadores, tal y como se ha visto en los últimos partidos. Cara al choque de este sábado, Alberto Díaz es el que más problemas físicos acumula, si bien se espera que pueda jugar.

Las lesiones han alterado la evolución del Unicaja hasta el momento, de ahí que el vasco insistiese que tendrán problemas para superar al Manresa antes del parón por los partidos de las selecciones. «Diciembre enero, el proceso puede ser más rápido o lento. Tenemos que estar más o menos en los plazos. Lo de Kravish nos ha frenado mucho. David daba cosas que ahora no tenemos. Cuando llegue un jugador que nos ayude nos frenará, pero luego aceleraremos. Es demasido pronto, tenemos que esperar y tener una configuración normal, dos jugadores de cinco, sin más restricción de carga y minutos... Habría sido mejorable de no tener lesiones. Ya dije hace unas semanas que el equipo está en problemas, a pesar de ganar al Girona. Sufrimos mucho en Andorra, sufrimos en Zaragoza y el equipo sigue en esa línea, de tener problemas. Por eso aquí en nuestra casa necesitamos a nuestra gente porque ante el Manresa lo vamos a pasar mal, seguro», dijo sobre el partido del sábado.

Cuestionado por el conjunto catalán, Ibon Navarro lo ve en una línea parecida a la del Unicaja, en la de asimilar el estilo de juego que ha mantenido las últimas temporadas. «No veo diferencia en su juego respecto al año pasado. Al ritmo al que juegan, el número de decisiones que tienes que tomar es altísimo, hasta que eso se asienta, lleva tiempo. Es un equipo que trabaja mucho, que siempre quiere correr, que es valiente en ataque y en defensa. Es un partido que te exige un gran esfuerzo físico y mental, porque ellos no paran de trabajar. El Manresa está en el proceso en el que estamos muchos equipos. A veces no se tiene regularidad. Tiene momentos buenos y malos, pero los tenemos el 70% de los equipos. Nos falta regularidad dentro de los partidos. Me gustó el otro día en Venecia. La calidad de ellos decidió al final. Oriola les dará consistencia, porque conoce bien la casa, el juego y la competición. Les ayudará a compensar. Los altibajos coincidían con los cambios en los cincos», explicó.

Tras el partido contra el Manresa, el Unicaja perderá a varios jugadores para los partidos de selecciones, algo que el entrenador del Unicaja asume con normalidad, a pesar de que en determinados casos pueda alterar el ritmo que llevan aquí en Málaga. «Los jugadores que están tocados no me hace gracia que vayan, pero es lo que tenemos, incluso el viaje transoceánico de Chris, Perry jugará muchos minutos con Montenegro. Mantendrán ritmo de competición y lo malo es que será con unas normas diferentes a lo que tenemos aquí», finalizó.