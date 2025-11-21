Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro. UNICAJA B. FOTOPRESS
Liga Endesa

Ibon Navarro: «El equipo sigue en problemas; lo pasaremos mal contra el Manresa»

El técnico explica que las lesiones han alterado la progresión del grupo y espera tener pronto una configuración normal en la plantilla

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:47

El Unicaja cierra la primera parte de la temporada este sábado ante el Manresa (20.00 horas) en un partido de gran dificultad en opinión ... de su técnico, Ibon Navarro. El entrenador cajista explicó que se trata de un rival muy complicado, tanto por su estilo de juego como por el momento en el que se encuentran sus jugadores, tal y como se ha visto en los últimos partidos. Cara al choque de este sábado, Alberto Díaz es el que más problemas físicos acumula, si bien se espera que pueda jugar.

