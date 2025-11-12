Ibon Navarro: «No dejamos de creer en nuestro plan de partido»

Habló en inglés y su intervención apenas duró un minuto, como es habitual desde hace ya tiempo en los partidos que el Unicaja juega a ... domicilio en la Champions. Se mostró satisfecho con el partido de su equipo, sustentado en una sólida defensa, que ya acaricia con la yema de los dedos el 'Top 16' de la competición, el que será el próximo objetivo del equipo en la temporada.

«Hemos tenido una actuación muy positiva, con ocho jugadores por encima de los 10 puntos de eficiencia. Hemos jugado una defensa sólida contra un equipo muy talentoso. Fueron capaces de anotar canastas difíciles porque tienen la calidad, pero no dejamos de creer en nuestro plan de partido y creo que gracias a nuestro sólido trabajo defensivo fuimos capaces de correr. Esto nos hace sentir cómodos porque hemos conseguido un triunfo importante de cara a nuestro objetivo: estar en el Top 16», valoró, de forma positiva.

En la misma línea valoró la jornada Balcerowski, el MVP del partido, que anotó 18 puntos en esta victoria ante el Mersin (77-100), que le servirá al equipo para tomar algo de aire y liberar tensiones tras caer en Andorra el pasado sábado.