Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibon Navarro, en el encuentro ante el Mersin. FIBA
BCL

Ibon Navarro: «No dejamos de creer en nuestro plan de partido»

«Esto nos hace sentir cómodos porque hemos conseguido un triunfo importante de cara a nuestro objetivo», valoró el vitoriano tras vencer al Mersin en Turquía

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

Habló en inglés y su intervención apenas duró un minuto, como es habitual desde hace ya tiempo en los partidos que el Unicaja juega a ... domicilio en la Champions. Se mostró satisfecho con el partido de su equipo, sustentado en una sólida defensa, que ya acaricia con la yema de los dedos el 'Top 16' de la competición, el que será el próximo objetivo del equipo en la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
  2. 2 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  3. 3 Encuesta: ¿Qué te parece la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield?
  4. 4 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  5. 5 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  6. 6 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  7. 7 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  8. 8 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  9. 9 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  10. 10

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ibon Navarro: «No dejamos de creer en nuestro plan de partido»

Ibon Navarro: «No dejamos de creer en nuestro plan de partido»