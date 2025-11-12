Ibon Navarro: «No dejamos de creer en nuestro plan de partido»
«Esto nos hace sentir cómodos porque hemos conseguido un triunfo importante de cara a nuestro objetivo», valoró el vitoriano tras vencer al Mersin en Turquía
Málaga
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:11
Habló en inglés y su intervención apenas duró un minuto, como es habitual desde hace ya tiempo en los partidos que el Unicaja juega a ... domicilio en la Champions. Se mostró satisfecho con el partido de su equipo, sustentado en una sólida defensa, que ya acaricia con la yema de los dedos el 'Top 16' de la competición, el que será el próximo objetivo del equipo en la temporada.
«Hemos tenido una actuación muy positiva, con ocho jugadores por encima de los 10 puntos de eficiencia. Hemos jugado una defensa sólida contra un equipo muy talentoso. Fueron capaces de anotar canastas difíciles porque tienen la calidad, pero no dejamos de creer en nuestro plan de partido y creo que gracias a nuestro sólido trabajo defensivo fuimos capaces de correr. Esto nos hace sentir cómodos porque hemos conseguido un triunfo importante de cara a nuestro objetivo: estar en el Top 16», valoró, de forma positiva.
En la misma línea valoró la jornada Balcerowski, el MVP del partido, que anotó 18 puntos en esta victoria ante el Mersin (77-100), que le servirá al equipo para tomar algo de aire y liberar tensiones tras caer en Andorra el pasado sábado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión