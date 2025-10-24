Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibon Navarro, en la sala de prensa, antes de viajar a la isla. Unicaja B. Fotopress / Mariano Pozo
Liga Endesa

Ibon Navarro confirma las bajas de Djedovic y Sulejmanovic para visitar al Tenerife

Además, aseguró que Tillie tendrá muy complicado jugar ante el cuadro canario, «el equipo que mejor baloncesto hace, junto con Valencia»

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:30

Comenta

Su comparecencia prepartido, más corta de lo habitual y sin la presencia de periodistas debido a las dificultades logísticas del viaje a Tenerife, se centró ... en las bajas del equipo para este segundo 'test' de altura y en lo clásico de este duelo, uno de los más repetidos y candentes del baloncesto español de los últimos años. «Un partido de esta dificultad requiere nuestra concentración, nuestra energía y que estemos todos bien. Tenemos varias bajas. Djedo no va a viajar por un problema en el aductor, Sule tiene un esguince de tobillo que se hizo ayer, bastante fuerte, y vamos a intentar que Killian Tillie pueda estar, aunque a día de hoy es poco probable que pueda ayudarnos. Tiene un golpe fuerte en la rodilla desde el martes», dijo el técnico sobre el estado físico de la plantilla y los que no van a poder estar. «Seguramente sea el equipo que mejor baloncesto hace, junto con el Valencia», agregó sobre el rival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  4. 4

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  7. 7 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  8. 8 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  9. 9 Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España
  10. 10 Media hora de persecución policial en Villanueva del Trabuco: colisiona con más de 20 coches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ibon Navarro confirma las bajas de Djedovic y Sulejmanovic para visitar al Tenerife

Ibon Navarro confirma las bajas de Djedovic y Sulejmanovic para visitar al Tenerife