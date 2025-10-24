Ibon Navarro confirma las bajas de Djedovic y Sulejmanovic para visitar al Tenerife

Nacho Carmona Málaga Viernes, 24 de octubre 2025, 12:30 Comenta Compartir

Su comparecencia prepartido, más corta de lo habitual y sin la presencia de periodistas debido a las dificultades logísticas del viaje a Tenerife, se centró ... en las bajas del equipo para este segundo 'test' de altura y en lo clásico de este duelo, uno de los más repetidos y candentes del baloncesto español de los últimos años. «Un partido de esta dificultad requiere nuestra concentración, nuestra energía y que estemos todos bien. Tenemos varias bajas. Djedo no va a viajar por un problema en el aductor, Sule tiene un esguince de tobillo que se hizo ayer, bastante fuerte, y vamos a intentar que Killian Tillie pueda estar, aunque a día de hoy es poco probable que pueda ayudarnos. Tiene un golpe fuerte en la rodilla desde el martes», dijo el técnico sobre el estado físico de la plantilla y los que no van a poder estar. «Seguramente sea el equipo que mejor baloncesto hace, junto con el Valencia», agregó sobre el rival.

Analizó, además, cómo pueden afectar las bajas al equipo y también el lado positivo de toda esta situación: «El mayor problema que tenemos es el juego y la entidad del rival, pero estas circunstancias te dan oportunidades para que gente pueda jugar y disponer de más minutos. El año pasado fuimos con muchos problemas también allí. Al contrario, en vez de tener problemas interiores, tuvimos contratiempos exteriores. Tillie tuvo que jugar de 'tres' algunos minutos. El equipo estuvo muy concentrado y muy serio. Los problemas son parecidos y las bajas son importantes, que por estructura nos suelen ayudar mucho ante un rival como Tenerife. Con los que estemos intentaremos hacer el mejor partido posible y buscar nuestras opciones ara ganar». Y para acabar, radiografió el estado de forma del rival, La laguna Tenerife, sus puntos fuertes y algunos de sus nombres importantes, más allá de los líderes Shermadini y Marcelinho: «También le ponen energía e intentan aprovechar su juego a la carrera. Están haciendo un buen trabajo atrás. Todo el mundo habla de lo de delante, pero atrás están haciendo también muy buen trabajo. Todos se conocen y llevan tiempo, y eso da una riqueza táctica muy grande. Jaime ha dado un paso al frente, Bruno, la vuelta de Fran Guerra, que da una estabilidad tremenda, Aaron, Tim, un año más de Scrubb, que siempre ayuda... Nos conocemos bien y sabemos todo lo que pueden hacer. Pero mejor que nos centremos en hacer nuestras cosas lo mejor posible».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión