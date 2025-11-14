Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro, en la previa del Unicaja-Zaragoza. Unicaja B. Fotopress / Mariano Pozo

Ibon Navarro: «A Castañeda lo vamos a cuidar hasta el final, pero tampoco nos vamos a pegar un tiro en el pie»

«El equipo tiene ciertas carencias y problemas, y hay que intentar arreglarlo de alguna manera», dijo cuando fue preguntado por el base-escolta, que se quedó 33 minutos en el banquillo el miércoles en Turquía

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:08

La última parte de su comparecencia previa al partido contra el Casademont Zaragoza fue la más reveladora. Fue preguntado por la situación de Xavier Casatañeda, ... que salió en el último cuarto del encuentro de BCL ante el Mersin, y su respuesta puede ser el presagio de una posible salida: «Es jugador nuestro y lo vamos a cuidar hasta el final. El chico quiere y trabaja, pero tampoco nos vamos a pegar un tiro en el pie. El equipo tiene ciertas carencias y problemas, y hay que intentar arreglarlo de alguna manera». Justificó su poco minutaje en Turquía apelando a su falta de adaptación al puesto de 'dos': «El problema que estamos teniendo es que su rendimiento en el puesto de base nos ayuda, pero donde le cuesta más es en el de 'dos', aunque ponga de su parte. A nivel de configuración nos cuesta, y a él el que más. Consideramos que lo necesitábamos en el último cuarto. Le dimos esos minutos para que liberara a Alberto y a K-P y para que se rodara. No hay ningún mensaje oculto ni esa conspiración».

