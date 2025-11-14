Ibon Navarro: «A Castañeda lo vamos a cuidar hasta el final, pero tampoco nos vamos a pegar un tiro en el pie»

La última parte de su comparecencia previa al partido contra el Casademont Zaragoza fue la más reveladora. Fue preguntado por la situación de Xavier Casatañeda, ... que salió en el último cuarto del encuentro de BCL ante el Mersin, y su respuesta puede ser el presagio de una posible salida: «Es jugador nuestro y lo vamos a cuidar hasta el final. El chico quiere y trabaja, pero tampoco nos vamos a pegar un tiro en el pie. El equipo tiene ciertas carencias y problemas, y hay que intentar arreglarlo de alguna manera». Justificó su poco minutaje en Turquía apelando a su falta de adaptación al puesto de 'dos': «El problema que estamos teniendo es que su rendimiento en el puesto de base nos ayuda, pero donde le cuesta más es en el de 'dos', aunque ponga de su parte. A nivel de configuración nos cuesta, y a él el que más. Consideramos que lo necesitábamos en el último cuarto. Le dimos esos minutos para que liberara a Alberto y a K-P y para que se rodara. No hay ningún mensaje oculto ni esa conspiración».

A lo que al partido respecta, el vitoriano no espera sorpresas y, si todo va bien, podrá contar con los mismos que el miércoles. Es decir, con todos menos con Kravish. El de Zaragoza será un partido difícil, a su juicio, y en una cancha en la que el equipo hace tiempo que no se ve cómodo: «Venimos los dos de derrotas abultadas. Ellos en su casa juegan siempre con un gran extra de energía y de acierto. Es un equipo que juega con mucha energía, que se traduce por recuperaciones, agresividad en el juego sin balón. Tiene muchas armas y jugadores de calidad, que juegan duro. Es un partido difícil y una cancha que no se nos da especialmente bien en los últimos años. Será una cita complicada», valoró sobre el rival.

Este será el último de los tres encuentros consecutivos que el Unicaja afronta a domicilio, una particular 'gira' que también significan muchas horas de viaje, por tierra y aire. Una frenética semana que comenzó en Andorra y concluirá en la capital aragonesa. Para compensar, el equipo descansará el domingo y el lunes para cargar pilas cara al encuentro ante el Baxi Manresa, ya en el Carpena.

El del Mersin fue un encuentro que les ayudó a cambiar su estado anímico porque, asegura, hicieron muchas cosas bien de aquellas que querían mejorar. «Más allá de la victoria nos propusimos mejorar en algunas cosas. Se trata de asentar cosas, no de ir tapando agujeros. Porque si no se te abre otro. A ver si ante un nivel de exigencia más alto podemos rendir y si el equipo capta el mensaje de lo importante que es ganar en Zaragoza», agregó.

Preguntado también por el 'estancamiento' de Tillie, justificó el estado de forma actual del francés hablando de su obligado parón por las molestias en el tendón: «Tuvo aquel golpe que lo tuvo parado una semana. Tiene que hacer mucho trabajo para que no le duela ese tendón. Una semana parado le ha matado. Eso le afecta en el acierto y en muchas cosas».