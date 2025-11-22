Ibon Navarro: «Hemos estado sólidos y serios, era una victoria importante antes del parón»

Segunda victoria consecutiva -algo que no sucedía desde el inicio de Liga- y triunfo crucial ante el Manresa (105-82) para marchar con buenas sensaciones ... a la próxima ventana internacional. Así refrendó esta idea Ibon Navarro en su comparecencia post partido: «Era un partido contra un rival muy peligroso por el nivel de sus tiradores, por el ritmo al que juegan… Y requería tener una concentración muy alta. Hemos tenido problemas al principio del segundo cuarto y en momentos del tercero, pero hemos estado bastante sólidos y serios. Era un victoria importante antes del parón. Espero que nos sirva como gasolina para, cuando que cuando volvamos, si Dios quiere sin lesiones, que sigamos en esta línea de progresión«.

El técnico cajista continuó valorando el encuentro y apuntando tanto los errores como las virtudes de su juego, eso sí, haciendo hincapié en un dato reseñable: «Hemos batido, por una, el récord de posesiones a campo abierto, cerca de 50, pero no sé cuántas exactamente». Y continuó: «Hemos hecho un gran trabajo a nivel de rebote pero también hemos tenido demasiadas perdidas, sobre todo en el inicio del segundo cuarto. Pudimos evitar algunas ahí, pero hay que estar contentos. Hemos usado el partido para mejorar».

Nombres propios

A partir de entonces, todas las cuestiones se centraron en individualidades. Primero saltaron a la mesa los nombres de los dos jugadores que se retiraron con molestias durante el encuentro: Duarte y Balcerowski, sobre los que refirió: «No creo que tengan ninguna importancia. Olek se ha llevado un golpe en un bloque, creo que estaba bien ya, y Chris podría haber vuelto a jugar al final pero hemos preferido que no. Creo que no tienen ningún problema». Calmados los ánimos, regresó a la palestra el nombre del dominicano por su buen papel en este encuentro (19 puntos). A lo que el técnico contestó: «Es una pena que se le hayan salido algunos tiros, pero ha encontrado la confianza desde el trabajo de estar bien posicionado, especialmente en defensa, de estar en líneas de pase y ayudar en el rebote… Desde ahí tiene que coger la confianza. El equipo está sólido en defensa con él».

Por otro lado, además de fundirse en elogios hacia la comunión de Perry con el público malagueño, sobre lo que apuntó: «Es un malagueño más y ojalá lo sea por mucho tiempo». El otro nombre destacado de la rueda de prensa fue Xavi Castañeda, en este caso por su descarte. Al respecto, dijo: «Me siento bastante responsable, no puedo hacer bien mi trabajo si sólo pienso en lo buen chaval que es y lo que trabaja. Hay que mantener la confianza cuando se tiene. No es fácil darle pocos minutos a los que los que están fuera de confianza. En esa disyuntiva, hemos apostado por darle más minutos a Chris. No estamos consiguiendo progresar repartiendo 15 minutos entre Chris y Xavi».