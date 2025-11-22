Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro: «Hemos estado sólidos y serios, era una victoria importante antes del parón»

El técnico cajista cuenta que han batido el récord de posesiones a campo abierto y explica por qué no le ha dado minutos a Castañeda ante el Manresa

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:15

Segunda victoria consecutiva -algo que no sucedía desde el inicio de Liga- y triunfo crucial ante el Manresa (105-82) para marchar con buenas sensaciones ... a la próxima ventana internacional. Así refrendó esta idea Ibon Navarro en su comparecencia post partido: «Era un partido contra un rival muy peligroso por el nivel de sus tiradores, por el ritmo al que juegan… Y requería tener una concentración muy alta. Hemos tenido problemas al principio del segundo cuarto y en momentos del tercero, pero hemos estado bastante sólidos y serios. Era un victoria importante antes del parón. Espero que nos sirva como gasolina para, cuando que cuando volvamos, si Dios quiere sin lesiones, que sigamos en esta línea de progresión«.

