Horario y cómo ver en televisión el Oostende Unicaja
El equipo malagueño retoma la Basketball Champions League ante el conjunto belga
Málaga
Martes, 9 de diciembre 2025, 12:05
El Unicaja vuelve a la Basketball Champions League y lo hace con un partido que casi es un trámite, aunque todavía tiene algo en juego ... en esta primera fase de la competición. El conjunto cajista se enfrenta al Oostende Belga, que es uno de los peores equipos del torneo.
El cuadro malagueño puede confirmar el primer puesto del grupo, aunque con 4-0 y dos triunfos de ventaja sobre el Mersin, lo tiene virtualmente asegurado, e incluso le podría valer hasta con una derrota. El partido comenzará a las 20.30 horas y se podrá seguir en directo en la plataforma de la FIBA Courtside 1891.
El rival es el gran dominador de la Liga de su país, pero en la Champions es uno cinco que todavía no ha ganado un partido. Para este encuentro, Ibon Navarro ha reservado a varios jugadores y sí tendrá la posibilidad de contar con Augustine Rubit, uno de los dos fichajes de las últimas semanas y que ha sido baja por una bronquitis.
