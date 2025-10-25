Horario y dónde ver en televisión el Tenerife-Unicaja
El equipo malagueño visita al líder de la Liga Endesa
Málaga
Sábado, 25 de octubre 2025, 10:38
El Unicaja afronta este sábado un exigente examen en la pista de La Laguna Tenerife. El equipo malagueño, después de la derrota ante el Barcelona, ... se enfrenta al líder de la Liga Endesa, que ha protagonizado un gran comienzo de temporada y está invicto tanto en la ACB como en la Basketball Champions League.
El partido comenzará a las 20.00 horas y será ofrecido por DAZN para sus abonados; es decir, es de pago. El Unicaja acumula una racha positiva de ocho triunfos en los últimos diez partidos ante el Tenerife, que ha sido rival habitual de los de Ibon Navarro en la pugna de la mayoría de los títulos conseguidos estos años. El equipo malagueño afronta este complicado partido con las bajas confirmadas de Djedovic y Sulejmanovic, dos jugadores que estaban teniendo un rol importante en los esquemas de Ibon Navarro.
