La hoja de ruta del Unicaja se decide en abril

Lo que pase en el mes de abril va a marcar la hoja de ruta del Unicaja de aquí al final de la temporada y ... quién sabe si para los meses del verano. El conjunto dirigido por Ibon Navarro llega al momento de la verdad después de tres derrotas seguidas que han transmitido una sensación un tanto engañosa de bajón. Los resultados son los que mandan, pero es cierto que pudieron ser otros en función de dos acciones puntuales que decidieron los partidos con el Real Madrid y el Gran Canaria. La perspectiva sería otra si aquel triple de Carter hubiese entrado y si Albicy no se hubiese inventado una jugada ganadora para darle la victoria al Gran Canaria.

Desde este punto de partida y después de una semana trabajando al fin con normalidad, el Unicaja encara un abril decisivo, tanto en la Liga como en la Champions.

En la ACB, el cuadro cajista disputará cuatro partidos en abril, pero dos de ellos determinarán casi con toda seguridad cuál será su posición al final de la fase regular. El domingo recibe a un Leyma Coruña que está virtualmente descendido a la Primera FEB. Sólo un milagro salvará al equipo gallego, que está a cuatro triunfos de la salvación con ocho jornadas por jugar...

Lo importante llegará después, con una visita compleja al Valencia. El equipo naranja, tercero, precede al Unicaja en la tabla con dos victorias de margen, así que una derrota sería ya casi sinónimo de acabar cuarto. El problema es que por detrás llega el Barcelona, ya a dos victorias, y al que el conjunto malagueño visitará en su última salida de abril, el día 27, justo después de recibir al Bilbao. Tratar de superar al Valencia o defender la cuarta plaza será clave para al menos tener el factor campo a favor en una hipotética eliminatoria de cuartos de final.

Por otro lado, sus rivales por arriba y por abajo, también tienen sus particulares 'deberes'. Por ejemplo, este fin de semana hay un Barcelona-Real Madrid después de que los dos equipos se hayan exprimido en la Euroliga. El Valencia también tendrá lo suyo con partidos contra el Madrid, el propio Unicaja, o La Laguna Tenerife.

Los 'condicionantes europeos' de todos los equipos influirán en lo que pase en la ACB. En el caso del Unicaja, no debería tener demasiados problemas para alcanzar la Final Four, pues es mejor equipo que el Reggiana, su rival en la serie de cuartos que arranca el próximo miércoles. Lo contrario sería una sorpresa mayúscula. El Valencia, muy a su pesar, no tiene esa preocupación, pues se quedó fuera de la final de la Eurocup. El que más problemas puede tener por la exigencia del calendario será el Barcelona, implicado en el 'play-in' de la Euroliga, lo que castigará mucho a una plantilla muy mermada por las lesiones.

Es decir, que el Unicaja puede salir muy perjudicado o tremendamente reforzado de la serie de partidos que abre el domingo contra el Leyma Coruña. Como es lógico, no estará todo dicho, pues en mayo habrá cinco partidos más de Liga, con alguna salida complicada como a la pista de La Laguna Tenerife.