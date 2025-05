Guille del Pino: «No me convenía quedarme en el Unicaja; lo que quería era irme a la NCAA»

El caso del cordobés Guille del Pino es uno de los más representativos de la fuga de talento joven europeo rumbo a la NCAA, ... cuya nueva normativa la hace más atractiva si cabe, con contratos muy jugosos para jugadores de 18, 19 o 20 años y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones por parte de las canteras europeas. El excanterano del Unicaja, el penúltimo en debutar con el primer equipo, se refirió en el podcast Dunkers a su decisión de abandonar la disciplina cajista para emprender una nueva etapa en la liga estadounidense. Jugará la próxima temporada en Maryland.

«Es verdad que tenía oferta del Unicaja, de seguir en el equipo, seguir con el júnior en el EBA (ahora Tercera FEB), pero entrando en mucha dinámica con el primer equipo. Esa oferta era muy a largo plazo, de cuatro o cinco años, entonces pensé qué quería para el futuro. Lo que quería era irme a Estados Unidos, a la NCAA, entonces no me convenía quedarme en el Unicaja. Si hubiera firmado con el Unicaja no me habría podido ir a Estados Unidos«, explicó tras reconocer que fue una de las decisiones más complicadas que ha tomado: »Salir del Unicaja fue una de las cosas más complicadas que he hecho en el baloncesto. Es la decisión en mi vida que menos he tomado yo solo, me ha ayudado mucha gente a tomarla porque era complicada«.

El joven jugador se desempeñó este año en el equipo de su ciudad natal, en el Coto Córdoba de la Segunda FEB, en el que ha sido un año de transición y para estar cerca de los suyos: «Tuve la opción de ir a Córdoba. La vi como una buena opción, también como un año de transición, de acabar mi etapa formativa y mi futuro, que es marcharme a Estados Unidos». Más allá, entre los que sopesan la opción de dar el paso está el canterano cajista Mario Saint-Supéry, cedido esta temporada en el Baxi Manresa, que está siendo una de las sensaciones de la ACB e incluso ha sido incluido en el mejor quinteto joven de la temporada.