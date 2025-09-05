Gran expectación para el Torneo Costa del Sol, que comienza este viernes

Ya está aquí uno de los clásicos de cada verano para los amantes del baloncesto. Este viernes comienza un Torneo Costa del Sol con tres ... equipos de primer nivel en liza: el Unicaja, el Real Madrid (asiduo cada pretemporada) y el Alba Berlín como invitado internacional de esta 14ª edición del torneo. Sin duda, uno de los grandes test de preparación para un renovado cuadro cajista, que comenzó su calendario de amistosos el pasado sábado con victoria en el Memorial Javier Imbroda de Melilla, ante el cuadro anfitrión y dejando una noticia positiva, el debut de Castañeda, que a priori no partía entre los convocados y que se testó ya con su nueva elástica, al igual que otros dos de los cuatro fichajes: Webb y Sulejmanovic.

El duelo inaugural será esta tarde, a las 20.00 horas, en el renovado pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga, que vivirá el segundo examen de los de Ibon Navarro, ante un ALBA Berlín que como curiosidad, esta campaña se ha mudado a la Basketball Champions League. Hacía seis años que no se veían las caras sendos conjuntos, desde los cuartos de final de la Eurocup de la campaña 2018-19, donde sucumbieron los malagueños. Eso sí, el balance es positivo históricamente para el Unicaja, que de las 15 veces que se han enfrentado ha ganado 6, en Copa Korac, Euroliga y Eurocup. El cuadro germano, guiado por el cordobés Pedro Calles, también presenta una imagen muy distinta con respecto al pasado curso, con siete fichajes: los bases Boggie Ellis y Jack Kayil; el escolta Sam Griesel; el alero Moses Wood (hijo del ex jugador del Unicaja David Wood); el ala-pívot J'Wan Roberts y los pívots Martynas Echodas y Norris Agbakoko. Cabe señalar que será ausencia el islandés Hermansson, en el Eurobasket.

¿Sorpresas?

La convocatoria del Unicaja se dará a conocer este viernes aunque no se esperan muchos cambios con respecto a la de Melilla, contando con la presencia de Balcerowski en el Eurobasket. Sería una verdadera sorpresa encontrar al recién llegado Chris Duarte o a Alberto Díaz, dado que ambos continúan aún con su período de recuperación y no se encuentran al cien por cien.

SALVADOR SALAS

El segundo duelo del Torneo Costa del Sol será este sábado, a las 20.00 horas, en el Palacio San Miguel de Torremolinos, entre el Real Madrid y el ALBA Berlín, y el último, será entre los rivales de las pasadas semifinales de los 'play-off': el cuadro malagueño y el madrileño, este domingo, a las 18.00 horas en el Carpena. Todos los partidos podrán seguirse en directo en 101 TV.

El campeón de Liga regresará a Málaga con seis caras nuevas: el base Théo Maledon, los aleros David Kramer y Gabriele Procida y los ala-pívots Chuma Okeke e Izan Almansa. Sin embargo, Maledon y Procida se encuentran en el Eurobasket, al igual que su nuevo entrenador, el excajista Sergio Scariolo, por lo que será su segundo, Luis Gil, quien lleve el banquillo. Como ha podido saber SUR, la expectación es máxima en los pabellones: en Vélez se espera aforo completo, en Torremolinos marcha a muy buen ritmo la venta de entradas y en el Carpena, ayer, sólo quedaban 700 butacas libres.