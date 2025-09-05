Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La última vez que se midieron el Unicaja y el Alba, en 2019. EUROCUP
Unicaja

Gran expectación para el Torneo Costa del Sol, que comienza este viernes

Arranca este viernes por la tarde en Vélez con el Unicaja-Alba Berlín, seguirá este sábado en Torremolinos con el equipo alemán y el Madrid y finalizará el domingo en el Carpena con el Unicaja-Real Madrid

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:18

Ya está aquí uno de los clásicos de cada verano para los amantes del baloncesto. Este viernes comienza un Torneo Costa del Sol con tres ... equipos de primer nivel en liza: el Unicaja, el Real Madrid (asiduo cada pretemporada) y el Alba Berlín como invitado internacional de esta 14ª edición del torneo. Sin duda, uno de los grandes test de preparación para un renovado cuadro cajista, que comenzó su calendario de amistosos el pasado sábado con victoria en el Memorial Javier Imbroda de Melilla, ante el cuadro anfitrión y dejando una noticia positiva, el debut de Castañeda, que a priori no partía entre los convocados y que se testó ya con su nueva elástica, al igual que otros dos de los cuatro fichajes: Webb y Sulejmanovic.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  4. 4 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  6. 6

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  7. 7

    Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década
  8. 8

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  9. 9

    A la búsqueda del enigma de un gran edificio de la Málaga fenicia: arranca la nueva campaña en el Cerro del Villar
  10. 10 Cuidado con el precio de la potencia: Facua advierte del truco de algunas eléctricas para captar clientes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Gran expectación para el Torneo Costa del Sol, que comienza este viernes

Gran expectación para el Torneo Costa del Sol, que comienza este viernes