Ibon Navarro y Auguste Rubit, durante un entrenamiento. Unicaja B. Fotopress / Mariano Pozo

Un giro en la planificación del Unicaja casi dos años después

El equipo no se reforzaba con la temporada ya en marcha desde la 2022-23, cuando llegó Yankuba Sima para sustituir al lesionado Augusto Lima

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:26

Comenta

Han pasado muchos meses, años incluso, desde la última vez que el Unicaja tuvo que reforzarse con la temporada ya empezada, fuera por la circunstancia ... que fuese. Hasta esta campaña, el último en incorporarse a un equipo ya 'hecho' fue Yankuba Sima, que aterrizó en Málaga en enero de 2023 procedente del Reyer Venezia para paliar la lesión de larga duración de Augusto Lima, que se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda apenas dos semanas antes. Desde entonces, la continuidad del bloque, el buen rendimiento de los elegidos para apuntalar la plantilla durante los meses de verano y septiembre y la 'fortuna' con las lesiones de larga duración propiciaron que Juanma Rodríguez no tuviera que retocar el plantel hasta que la temporada llegara a su fin y comenzaran a sucederse las inevitables salidas. La pasada campaña, además, el conjunto malagueño fue el único que no fichó con el campeonato en marcha.

