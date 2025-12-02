Un giro en la planificación del Unicaja casi dos años después

Han pasado muchos meses, años incluso, desde la última vez que el Unicaja tuvo que reforzarse con la temporada ya empezada, fuera por la circunstancia ... que fuese. Hasta esta campaña, el último en incorporarse a un equipo ya 'hecho' fue Yankuba Sima, que aterrizó en Málaga en enero de 2023 procedente del Reyer Venezia para paliar la lesión de larga duración de Augusto Lima, que se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda apenas dos semanas antes. Desde entonces, la continuidad del bloque, el buen rendimiento de los elegidos para apuntalar la plantilla durante los meses de verano y septiembre y la 'fortuna' con las lesiones de larga duración propiciaron que Juanma Rodríguez no tuviera que retocar el plantel hasta que la temporada llegara a su fin y comenzaran a sucederse las inevitables salidas. La pasada campaña, además, el conjunto malagueño fue el único que no fichó con el campeonato en marcha.

Este curso, las circunstancias del deporte han obligado al Unicaja a bucear en el mercado en busca de un 'cinco' con la temporada ya empezada, a causa de la lesión que dejará a Kravish en el dique seco hasta inicios del próximo año. El elegido, tras semanas de búsqueda, fue Augustine Rubit, que jugaba para el Lietkabelis lituano, club del que se desvinculó hace poco más de una semana para poner rumbo a la Costa del Sol. Ya ha sido presentado y lleva unos cuantos días trabajando a las órdenes de Ibon Navarro. Si todo va como hasta ahora, su debut se producirá este sábado en el Barris Nord de Lérida, la casa del Hiopos Lleida.

Además, todo apunta a que la dirección deportiva del Unicaja tratará de darle un giro a la planificación por motivos puramente deportivos. De rendimiento. La mala adaptación del exterior Xavier Castañeda derivará, muy probablemente, en su salida y en un posterior cambio en la demarcación de 'dos'. El elegido ha sido Chase Audige, del Bosna Sarajevo, que en esta ventana FIBA ha representado a la selección de Jamaica.

Por rendimiento

El pasado más reciente del Unicaja, brillante y exitoso en todas las facetas, hace que haya que remontarse a unas cuantas temporadas atrás para llegar a la última vez que se le dio un giro a la planificación por un motivo de rendimiento. Fue en la temporada 2021-22, en la que llegó Ibon Navarro, una campaña marcada por los cambios y la irregularidad en los resultados.

Ese curso hubo cambios por bajo rendimiento y también por lesiones. Por el primer motivo salió de la plantilla Norris Cole y por el segundo, Michael Eric, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha. Para impulsar al equipo llegaron tres nuevos jugadores que supusieron aire fresco para la plantilla: el base Matt Mooney, el ala-pívot Cameron Oliver y el pívot Dejan Kravic; además de Edgar Vicedo, que se incorporó al equipo en el primer mes de competición tras ayudar en la pretemporada por la lesión de Carlos Suárez.