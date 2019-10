García: «Por Sergio Rodríguez hicimos un esfuerzo importantísimo, como nunca» Eduardo García repasó la actualidad del club en Canal Sur. / C.S. El presidente del Unicaja repasó la actualidad del equipo en los micrófonos de Canal Sur Radio JUAN CALDERÓN Jueves, 3 octubre 2019, 12:47

El presidente del Unicaja, Eduardo García, dio un repaso a la actualidad del equipo en los micrófonos de 'La Jugada Málaga' de Canal Sur Radio coincidiendo con el arranque de la Eurocup ante el Buducnost, que se saldó con una convincente victoria. El directivo abordó los objetivos del club para esta campaña y algunos temas que salpican el panorama europeo, además de los movimientos realizados para confeccionar la actual plantilla. García destacó la apuesta que se realizó por Sergio Rodríguez en verano y lamentó que el base canario acabase aceptando la oferta del Armani Milán.

García explicó que desde el club se tiene claro que no se va a priorizar entre Liga y Eurocup y mantuvo el discurso de hace unas semanas al afirmar que se irá por todo en todas las competiciones. «Desde el club y el consejo de administración jamás se han marcado unas directrices para incentivar una competición en menoscabo de otra, bajo ningún concepto. Y seguimos exactamente igual. Tenemos que ir a por todo en todos los torneos. Estos temas se matizan, es muy complicado, porque cuando se le dice a un jugador que tiene más importancia una u otra la relajación es total. Eso lo vimos desgraciadamente hace unos años con un inicio de Liga lamentable, pero era porque su cabeza estaba en otro sitio. Eso no debe ocurrir».

Respecto al tema de Sergio Rodríguez, el presidente del Unicaja destacó la enorme esfuerzo que se hizo por él, como informó de forma detallada SUR en su día. «El esfuerzo se hizo, alguien lo puede entender o no, pero nosotros hicimos el esfuerzo y uno importantísimo. Como nunca. Ahora bien, sabéis cómo funciona el mercado y si tú tienes 'A' y hay gente que tiene 'A más...'«, reconoció.

García se mostró crítico con la política de licencias que ha puesto en práctica la Euroliga en las últimas temporadas, al no entender algunas decisiones que se han tomado, como la concesión de una invitación por dos temporadas al Asvel francés. «Nosotros nos hemos ganado a lo largo de los años estar entre los mejores equipos que hay en Europa. Esto no lo digo yo, durante los 16 años hemos estado en el Top 16. Es una realidad que no puede cuestionar nadie, está ahí. Es cierto que bajo el punto de vista de negocio hay nuevos mercados que interesan a la Euroliga, es una realidad. Interesa el mercado británico. En su momento se llevó una Final Four a Londres y no voy a decir que fue un fracaso, pero no fue un éxito. No cumplió las expectativas. Yo entiendo que hay que ir a por nuevos mercados e Inglaterra lo era, no sé ahora con el Brexit. Hay un mercado francés en el que se le ha dado una invitación a Tony Parker, porque al que se le ha dado ha sido a él, pero tampoco van a jugar en el pabellón de París-Bercy. Eso me deja un poco descolocado. Que le den una plaza al equipo de Tony Parker me parece correcto porque es un mercado interesante el francés, donde hay buen baloncesto, van muchos jugadores a la NBA, pero lo suyo es que se juegue en París-Bercy con 14.000 espectadores«, afirmó.

En relación a esto, Eduardo García, reconoció que el club se planteó participar en la Champions que organiza la FIBA cuando el club fue excluido de la Euroliga, pero explicó que la propuesta recibida no era clara. «Es cuestión de tiempo que veamos nuevos movimientos. No olvidemos que existe una Champions patrocinada por la FIBA, aunque no lo hicieron bien. Intentaron que estuviéramos nosotros ahí, pero no lo hicieron bien. No lo explicaron bien ni pusieron toda la carne en el asador para que saliese adecuadamente. La persona que estaba en FIBA ya no está lamentablemente porque falleció y ahora hay otras personas y a lo mejor en algún momento se encuentran a la vuelta de la esquina. Estas cosas no sabemos cómo pueden terminar«, dijo.

Además, el presidente del Unicaja aclaró que la presencia de Manolo Rubia en el puesto de director deportivo es algo transitorio porque así lo decidió el consejo de administración de la entidad. El dirigente pidió paciencia con el equipo tras los cambios realizados, algunos no deseados. «Hemos empezado con las dudas propias de los equipos que tienen muchos jugadores nuevos, algunos por circunstancias de lesiones como Milosavljevic, y otros porque han tardado mucho en llegar porque estaban en el Mundial. Algunos llevan cuatro o cinco entrenamientos reales, han jugado dos o tres partidos, pero no es lo mismo. Eso hace que no estén acoplados, los equipos necesitan su tiempo de acople. Se está viendo en todos los partidos en la ACB, lamentablemente nos ha costado perder dos partidos. Pero hay que tener paciencia«, finalizó.