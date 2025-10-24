Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tillie, a punto de subirse al autobús del Unicaja. Unicaja B. Fotopress / Mariano Pozo

Francia convoca a Tillie para la ventana de noviembre

El 'cuatro' del Unicaja debutará con la absoluta de su país natal a sus 27 años, tras salir de la NBA y recuperarse de las lesiones que pusieron en jaque su carrera

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:19

Comenta

Buenas noticias para Killian Tillie en lo personal, que recibe la llamada de la selección francesa cara a la ventana FIBA de noviembre, para comenzar ... a preparar el camino hacia el Mundial 2027, que se disputará en Catar. El galo, que fue un habitual en las categorías inferiores, debutará a sus 27 años y como jugador del Unicaja con la absoluta de su país natal, tras salir de la NBA y recuperarse de las lesiones que durante muchos meses pusieron en jaque su futuro profesional.

