Francia convoca a Tillie para la ventana de noviembre

Buenas noticias para Killian Tillie en lo personal, que recibe la llamada de la selección francesa cara a la ventana FIBA de noviembre, para comenzar ... a preparar el camino hacia el Mundial 2027, que se disputará en Catar. El galo, que fue un habitual en las categorías inferiores, debutará a sus 27 años y como jugador del Unicaja con la absoluta de su país natal, tras salir de la NBA y recuperarse de las lesiones que durante muchos meses pusieron en jaque su futuro profesional.

Queda exactamente un mes para que la competición pare a causa de los partidos internacionales: habrá un paréntesis entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre, en los que la selección francesa, dirigida por Frédéric Fauthoux, se medirá a Bélgica (28 de noviembre) y Finlandia (1 de diciembre). La convocatoria es completamente diferente a la que acudió al Eurobasket, pues esta vez no hay ni Euroligas ni jugadores con contrato NBA. De la ACB, Fauthoux recluta a Labeyrie y Albicy (Gran Canaria), Hugo Benitez (Manresa) e Yves Pons (Andorra).

Tillie ya estuvo en la lista de 58 jugadores que cuentan con opciones de estar en los próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Los Ángeles en 2028. Con 16 años, el jugador del Unicaja se proclamó campeón de Europa con las inferiores (la sub-16) de su país, consiguiendo, además, el premio a MVP del torneo.