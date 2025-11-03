Folgueiras y Saint-Supéry comienzan el desafío americano

Los aficionados malagueños al baloncesto ponen desde hoy un ojo en Estados Unidos, donde Álvaro Folgueiras y Mario Saint-Supéry comienzan la temporada en la ... NCAA. Para el primero será su tercera campaña en la liga, en la que se estrena su amigo.

Es una temporada muy importante para ambos. Folgueiras ya tiene un nombre en la competición en la que el año pasado deslumbró con la Universidad de Robert Morris, lo que propició su fichaje por Iowa, un equipo más potente. Curiosamente su debut este martes será ante su exequipo en la conferencia Big Ten y volverá a jugar el viernes contra Western Illinois.

Seguramente, Folgueiras le habrá dado más de un consejo a Saint-Supéry, que vivirá con la Universidad de Gonzaga su primera experiencia en la NCAA en la Conferencia West Coast. El exjugador del Unicaja ha sido uno de los fichajes estrella de los 'Bulldogs', de hecho contaba con múltiples ofertas para marcharse a Estados Unidos, lo que le permitió pagar la cláusula de rescisión que contemplaba su contrato con el club cajista. En Gonzaga continuará su desarrollo deportivo, aunque es un jugador consolidado, pues no conviene perder de vista que ya es habitual con la selección española absoluta y disputó el pasado Campeonato de Europa. Saint-Supéry se estrenará este lunes ante Texas Southern y volverá a jugar el sábado contra Oklahoma.

El futuro del baloncesto español pasa ahora por la NCAA, donde han emigrado los mejores talentos jóvenes. Además de los dos malagueños, hay que seguir de cerca a Aday Mara (Michigan), Baba Miller y Jordi Rodríguez (Cincinnati), Guillermo del Pino (Maryland), Ian Platteeuw (Davidson) y Gildas Giménez (Bella Vista). Los contratos NIL ha propiciado que los equipos españoles no puedan retener a sus mejores jugadores jóvenes, que allí percibirán salarios propios de la Euroliga.